ЧП в номере отеля: 30 человек изнасиловали 16-летнюю школьницу на израильском курорте

Девушка обратилась в полицию. По ее словам, в ночь с 12 на 13 августа, она подверглась групповому изнасилованию в отеле.

Девушка приехала в отель с подругой и встретила там знакомых молодых людей. После употребления алкоголя ей стало плохо, она поднялась к себе в номер. Мужчины последовали за ней и, воспользовавшись ее состоянием, изнасиловали.

В общей сложности задержаны 30 человек. Ожидаются новые аресты.

Адвокат одного из задержанных заявила, что девушка сама предложила интим всем присутствующим, пишет РИА Новости. Это, по ее словам, должно подтверждать поведение ее подруги, которая не звала на помощь, а снимала все на телефон.

Потерпевшая же обратилась в полицию только после того, как один из участников событий пригрозил ей публикацией видео в сети.

Все подозреваемые — знакомые девушки. Двоим из них 27 лет, еще нескольким — по 19, остальные — 17-летние школьники.

Школы, где обучаются предполагаемые насильники, выразили намерение подключиться к расследованию.

Даже если прокуратура и полиция придут к выводу, что половая связь происходила по согласию находящейся в состоянии алкогольного опьянения жертвы, в любом случае это будет квалифицироваться как преступление, так как девушка несовершеннолетняя.