Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 августа 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

ЧП в Новосибирске. Под завалами рухнувшего здания находятся 11 человек

28 августа в Новосибирске на ул. Ударной 1/1а во время работ по реконструкции здания, одна из стен начала рушиться и завалила обломками рабочих.

На рабочих в Новосибирске рухнула стена здания.
На рабочих в Новосибирске рухнула стена здания.
vk.com/act54

Одного из пострадавших достали, под завалами остаются 11 человек, говорится в сообщении паблика АСТ 54.

На место ЧП прибыли экстренные службы города.

В зоне обрушения работают более 50 спасателей МЧС.

Площадь обрушения составила около 150 квадратных метров.

Прокуратура начала проверку по факту обрушения стены. По данным ведомства, здание представляло собой котельную, которую и реконструировали, пишет Тайга.инфо.

И.о. прокурора Ленинского района Антон Янченко работает на месте.

«Предварительно установлено, что подрядная организация (бригада) в рамках муниципального контракта осуществляла строительные работы по реконструкции здания котельной. В результате обрушения стены под завалами оказались строители», — рассказали в ведомстве.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость