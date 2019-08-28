ЧП в Новосибирске. Под завалами рухнувшего здания находятся 11 человек

Одного из пострадавших достали, под завалами остаются 11 человек, говорится в сообщении паблика АСТ 54.
На место ЧП прибыли экстренные службы города.
В зоне обрушения работают более 50 спасателей МЧС.
Площадь обрушения составила около 150 квадратных метров.
Прокуратура начала проверку по факту обрушения стены. По данным ведомства, здание представляло собой котельную, которую и реконструировали, пишет Тайга.инфо.
И.о. прокурора Ленинского района Антон Янченко работает на месте.
«Предварительно установлено, что подрядная организация (бригада) в рамках муниципального контракта осуществляла строительные работы по реконструкции здания котельной. В результате обрушения стены под завалами оказались строители», — рассказали в ведомстве.