ЧП в поезде: от неизвестной инфекции умерла девочка по пути из детского лагеря

Дети возвращались из поездки в Сибирь — там они находились в детском лагере «Олимпийская ребячка» под Тюменью, указывает "Фонтанка".

Одной школьнице стало совсем плохо. 12-летняя девочка потеряла сознание и скончалась, сообщает Telegram-канал 112.

Группу сопровождали двое врачей и медсестра. Они пытались оказать помощь, но безуспешно.

В Саратовском Балашове группу встретили несколько бригад скорой помощи. Заболевших сняли с поезда.

Была развернута мобильная лаборатория Роспотребнадзора. дети доставлены в инфекционный стационар. Все заболевшие дети родом из ЛНР, некоторые — из Краснодона и Краснодонского района. Ребята отдыхали в лагере для детей участников СВО.

Всего в группе — 137 человек: 126 детей и 11 сопровождающих, указывает 72.ru.