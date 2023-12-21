21 декабря
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Происшествия

ЧП в поезде: от неизвестной инфекции умерла девочка по пути из детского лагеря

Накануне группу из 125 детей сняли с поезда в Саратовской области и отправили в инфекционную больницу.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Дети возвращались из поездки в Сибирь — там они находились в детском лагере «Олимпийская ребячка» под Тюменью, указывает "Фонтанка".

Одной школьнице стало совсем плохо. 12-летняя девочка потеряла сознание и скончалась, сообщает Telegram-канал 112.

Группу сопровождали двое врачей и медсестра. Они пытались оказать помощь, но безуспешно.

В Саратовском Балашове группу встретили несколько бригад скорой помощи. Заболевших сняли с поезда.

Была развернута мобильная лаборатория Роспотребнадзора. дети доставлены в инфекционный стационар. Все заболевшие дети родом из ЛНР, некоторые — из Краснодона и Краснодонского района. Ребята отдыхали в лагере для детей участников СВО.

Всего в группе — 137 человек: 126 детей и 11 сопровождающих, указывает 72.ru.

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