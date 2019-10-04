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Происшествия

ЧП в российском воздушном пространстве: на борту самолета умерла двухмесячная девочка

Самолет, выполнявший рейс Грозный — Москва, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за смерти ребенка на борту, сообщает «Интерфакс»

Самолет в небе.
Самолет в небе.
Михаил Хаустов

«Самолет совершил посадку в аэропорту Волгограда 3 октября около 22:00 по местному времени (21:00 мск) по причине того, что во время полета скончалась двухмесячная пассажирка», — сказал собеседник агентства.

Реанимационные мероприятия положительного результата не дали.

Девочка умерла на руках у родителей.

Представитель регионального следственного управления СКР Наталия Рудник подтвердила факт смерти ребенка. По предварительным данным, у ребенка имелось серьезное врожденное заболевание, которое могло стать причиной его смерти.

Тело младенца направили на судебно-медицинское исследование, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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