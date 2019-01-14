ЧП в Шахтах: жители взорвавшегося дома грелись газом и жаловались на утечки

«В наших домах было нереально холодно. Мы спали в одежде. И, конечно, многие грелись газом. Просто включали конфорки — две или четыре сразу. И в квартирах появлялось хоть подобие тепла. Возможно, кто-то и на ночь оставил», — рассказала изданию местная жительница.