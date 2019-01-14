ЧП в Шахтах: жители взорвавшегося дома грелись газом и жаловались на утечки

«В наших домах было нереально холодно. Мы спали в одежде. И, конечно, многие грелись газом. Просто включали конфорки — две или четыре сразу. И в квартирах появлялось хоть подобие тепла. Возможно, кто-то и на ночь оставил», — рассказала изданию местная жительница.
Представитель газовой службы подтвердил, что жители взорвавшегося дома часто жаловались на утечки газа. Последний раз проверку такой жалобы газовики проводили 10 декабря 2018 года.
Взрыв произошел ранним утром 14 января в квартире на последнем этаже девятиэтажного жилого дома. В результате семь человек спасены, погибла женщина, судьба четырех человек неизвестна, пишет «Росбалт».
Спасательные работы осложнены угрозой дальнейшего обрушения конструкций.
Возбуждено уголовное дело, следователи проводят выемки документов в управляющей компании и газовых службах. Основная версия взрыва — хлопок бытового газа.