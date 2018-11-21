ЧП в Шереметьево: самолет при взлете насмерть сбил 25-летнего мужчину. Версия произошедшего

20 ноября около 20:10 в аэропорту Шереметьево при взлете пассажирского Boeing 737, летевшего в Афины, одной из стоек шасси смертельно травмировало 25-летнего мужчину. Сотрудники авиационной безопасности аэропорта обнаружили человеческие останки.

Тем не менее, лайнер возвращать в Шереметьево не стали — системы не сигнализировали о повреждениях.

Погибший оказался гражданином Армении. Он был депортирован из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. По сообщениям, на «мадридском рейсе» парень устроил дебош.

«Мужчина вел себя в полете неадекватно. К борту пришлось вызывать правоохранителей. После того, как мужчина покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал», — сказал источник «Интерфакса».

На месте ЧП работали все экстренные службы.

Следственный комитет опубликовал видео инцидента. Ведущий съемку сотрудник СКР отмечает, что вдоль полосы найдены фрагменты тела, а также пух от куртки и шнурок от обуви.

Выясняются обстоятельства происшествия в аэропорту Шереметьево.



По предварительным данным, сегодня около 20.10 при взлете самолета Боинг 737 «Шереметьево-Афины» одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина.



На месте работают следователи и криминалисты СКР pic.twitter.com/qsH006sKPN — Следственный комитет (@sledcom_rf) 20 ноября 2018 г.

Из-за ЧП в аэропорту задержали восемь рейсов. В настоящее время ограничения в аэропорту Шереметьево сняты. Рейсы выполняются по расписанию.

В Барнаул самолет «Аэрофлота» из Шереметьево прибыл с 20-минутным опозданием.

Версия

В разговоре с altapress.ru авиаторы недоумевают — как огромный самолет при взлете мог «вдруг» сбить мужчину на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта. По мнению экспертов, 25-летний житель Армении мог просто спрятаться в нише самолета. А во время взлета — выпасть оттуда, после чего его изуродовала стойка шасси.

Версия кажется правдоподобной, учитывая, что мужчина был депортирован из Испании. Возможно, он хотел избежать наказания на родине, скрывшись от правоохранителей.