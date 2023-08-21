ЧП во время ливня: найдены тела девочки и мужчины, пропавших на экскурсии по подземным коллекторам (обновлено)

В Москве-реке найдены тела девочки и мужчины, которые накануне пропали на экскурсии по подземным коллекторам, сообщает ТАСС .

Всего в группе находилось до восьми человек, на связь из них никто не выходит.

Ведутся их поиски.

Предварительно, вода во время ливня накануне резко поднялась, спастись у диггеров шансов было мало.

Среди пропавших может быть сотрудник крупнейшей российской IT-компании, его дочь и племянник, указывает bfm.ru.

Обновлено в 16:25

Между тем в экскурсии по столичным коллекторам могло быть до 20 жертв, сообщает "МК" со ссылкой на Telegram-канал "112".

Ливень и последствия

Накануне в Москве выпало около трети месячной нормы осадков. Дождь пробил крышу концертного зала, многие дороги затопило, люди были заблокированы в машинах. Затопило магазин техники DNS в московском ТЦ "Парк 11" и ТЦ "Шоколад" в Реутове.

На одной из улиц девушка застряла в машине с тремя детьми. На Ленинградском проспекте протекла крыша концертного зала VK Stadium, людей эвакуировали.

Также затопило метро "Марьина Роща".

Сейчас все работает в штатном режиме.