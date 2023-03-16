Что известно о крупном пожаре на территории здания ФСБ в Ростове-на-Дону

Пожар на территории погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону.

Пожар произошел в двухэтажном кирпичном здании по адресу пр. Сиверса, 20, где находится склад. Возгорание началось на втором этаже.

Площадь пожара достигла 880 кв. м. Ему присвоили второй номер сложности. Две стены здания обрушились.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Из-за распространения огня взорвались емкости с горюче-смазочными материалами.

В городской администрации сообщили, что пожар не представляет угрозы для жильцов соседних домов. Тем не менее, один дом и студенческое общежитие эвакуировали.

По данным экстренных спецслужб, один человек погиб, еще двое пострадали. На место происшествия выехал глава администрации города Алексей Логвиненко.

Ранее пожар охватил частный дом в Барнауле.