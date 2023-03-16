16 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Что известно о крупном пожаре на территории здания ФСБ в Ростове-на-Дону

В здании Пограничного управления ФСБ произошел пожар 16 марта, сообщает ТАСС.

Пожар на территории погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону.
Пожар на территории погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону.
ТАСС

Пожар произошел в двухэтажном кирпичном здании по адресу пр. Сиверса, 20, где находится склад. Возгорание началось на втором этаже.

Площадь пожара достигла 880 кв. м. Ему присвоили второй номер сложности. Две стены здания обрушились.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Из-за распространения огня взорвались емкости с горюче-смазочными материалами.

В городской администрации сообщили, что пожар не представляет угрозы для жильцов соседних домов. Тем не менее, один дом и студенческое общежитие эвакуировали.

По данным экстренных спецслужб, один человек погиб, еще двое пострадали. На место происшествия выехал глава администрации города Алексей Логвиненко.

Ранее пожар охватил частный дом в Барнауле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость