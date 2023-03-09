Что известно о массовых протестах и штурме парламента в Тбилиси

2

С чего все началось?

В этот же день 7 марта люди вышли на митинг за отмену закона. Полиция задержала 66 участников акции.

На следующий день протестная акция приобрела небывалый масштаб. В центр Тбилиси на проспект Руставели вышли 30−40 тыс. человек. Автомобильное движение пришлось перекрыть.