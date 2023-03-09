Что известно о массовых протестах и штурме парламента в Тбилиси

Жители Грузии возмутились из-за того, что 7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции.
В этот же день 7 марта люди вышли на митинг за отмену закона. Полиция задержала 66 участников акции.
На следующий день протестная акция приобрела небывалый масштаб. В центр Тбилиси на проспект Руставели вышли 30−40 тыс. человек. Автомобильное движение пришлось перекрыть.
Активисты потребовали от правительства отозвать закон и освободить всех задержанных 7 марта.
Они дали властям на размышления один час и заявили, что в противном случае перекроют вход в здание парламента.
Протестующие принялись выламывать ворота парламента и начали обстреливать здание фейерверками.
Затем активистам удалось выломать одни из ворот и зайти на территорию парламента. Они попытались выломать окна, чтобы проникнуть внутрь парламента.
Чтобы оттеснить людей от парламента, силовикам пришлось прибегнуть сначала к водометам. Увидев, что это не помогает, силовые службы начали применять слезоточивый газ.
Также очевидцы утверждали, что слышали взрывы.
Президент страны Саломе Зурабишвили выступила с видеообращением, в котором поддержала манифестантов и пообещала наложить вето на спорный закон.
РИА Новости сообщают, что законопроект об иноагентах отозвали.