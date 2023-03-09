9 марта
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Происшествия

Что известно о массовых протестах и штурме парламента в Тбилиси

Улицы Тбилиси захлестнули толпы возмущенных жителей 8 марта. Они попытались штурмовать парламент и даже смогли закинуть несколько фейерверков. Что известно о протестах в Грузии — в материале altapress.ru.

Массовые протесты в Тбилиси
Массовые протесты в Тбилиси
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1
Что возмутило жителей?

Жители Грузии возмутились из-за того, что 7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции.

2
С чего все началось?

В этот же день 7 марта люди вышли на митинг за отмену закона. Полиция задержала 66 участников акции.

На следующий день протестная акция приобрела небывалый масштаб. В центр Тбилиси на проспект Руставели вышли 30−40 тыс. человек. Автомобильное движение пришлось перекрыть.

3
Какие требования выдвинули протестующие?

Активисты потребовали от правительства отозвать закон и освободить всех задержанных 7 марта.

Они дали властям на размышления один час и заявили, что в противном случае перекроют вход в здание парламента.

4
Штурм парламента

Протестующие принялись выламывать ворота парламента и начали обстреливать здание фейерверками.

Затем активистам удалось выломать одни из ворот и зайти на территорию парламента. Они попытались выломать окна, чтобы проникнуть внутрь парламента.

5
Борьба с активистами

Чтобы оттеснить людей от парламента, силовикам пришлось прибегнуть сначала к водометам. Увидев, что это не помогает, силовые службы начали применять слезоточивый газ.

Также очевидцы утверждали, что слышали взрывы.

6
Что предприняли власти?

Президент страны Саломе Зурабишвили выступила с видеообращением, в котором поддержала манифестантов и пообещала наложить вето на спорный закон.

РИА Новости сообщают, что законопроект об иноагентах отозвали.

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