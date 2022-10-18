Что известно о падении самолета в Ейске

Су-34 вылетел на учебно-тренировочный полет с военного аэродрома Южного военного округа.
Летчики сообщили, что во время взлета загорелся один из двигателей. Оба пилота успели катапультироваться, а самолет рухнул во двор жилого дома.
Из-за падения разлилось топливо, которое тут же загорелось. Огонь быстро перекинулся на ближайший дом и распространился по всем этажам.
Площадь пожара в здании, по данным экстренных служб, составляла 2 тыс. кв. м.
По предварительным данным, от огня пострадали 72 квартиры в двух подъездах одного дома.
Жильцов дома поселят в шести пунктах временного размещения — места предоставляют гостиницы и пансионаты.
Так до 90 человек заселят в гостиницу «Ейск» и до 60 — в гостиницу «Звезда. Около 300 отправятся в детский лагерь.
Совсем немного, 10−25 человек могут принять дома культуры в поселках Александровский, Комсомолец и Кухаревское.
Всего к эвакуации подготовили 500 человек.
После того, как ликвидируют последствия крушения самолета, будет решена судьба дома. Его либо восстановят, либо снесут, а людям предоставят новое жилье.
Глава МЧС России Александр Куренков и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыли в Ейск, чтобы координировать работы по ликвидации последствий крушения самолета.
ТАСС сообщает, что прокуратура начала проверку по факту падения самолета.
СК РФ возбудил уголовное дело.