Что известно о падении самолета в Ейске

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Как произошел пожар?

Из-за падения разлилось топливо, которое тут же загорелось. Огонь быстро перекинулся на ближайший дом и распространился по всем этажам.

Площадь пожара в здании, по данным экстренных служб, составляла 2 тыс. кв. м.

По предварительным данным, от огня пострадали 72 квартиры в двух подъездах одного дома.