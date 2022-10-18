18 октября
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Происшествия

Что известно о падении самолета в Ейске

17 октября вечером военный самолет Су-34 потерпел крушение и упал во двор жилого дома в Ейске (Краснодарский край). Из-за падения начался пожар, огонь перекинулся на жилой дом, пострадали и погибли люди, сообщает ТАСС. Altapress.ru рассказывает о произошедшем.

Пожар после крушения самолета Су-34
Пожар после крушения самолета Су-34
Инцидент Барнаул
1
Почему самолет упал?

Су-34 вылетел на учебно-тренировочный полет с военного аэродрома Южного военного округа.

Летчики сообщили, что во время взлета загорелся один из двигателей. Оба пилота успели катапультироваться, а самолет рухнул во двор жилого дома.

2
Как произошел пожар?

Из-за падения разлилось топливо, которое тут же загорелось. Огонь быстро перекинулся на ближайший дом и распространился по всем этажам.

Площадь пожара в здании, по данным экстренных служб, составляла 2 тыс. кв. м.

По предварительным данным, от огня пострадали 72 квартиры в двух подъездах одного дома.

3
Сколько погибло и пострадало человек?

Погибли 13 человек, из них трое детей. 19 пострадали, судьба шестерых неизвестна.

Ранее ТАСС сообщал о четырех погибших и 25 пострадавших.

Власти Кубани выделят миллион рублей для семей погибших и 400 тыс. рублей — для пострадавших.

4
Где будут жить люди, чьи квартиры пострадали в огне?

Жильцов дома поселят в шести пунктах временного размещения — места предоставляют гостиницы и пансионаты.

Так до 90 человек заселят в гостиницу «Ейск» и до 60 — в гостиницу «Звезда. Около 300 отправятся в детский лагерь.

Совсем немного, 10−25 человек могут принять дома культуры в поселках Александровский, Комсомолец и Кухаревское.

Всего к эвакуации подготовили 500 человек.

5
Что будут делать со сгоревшим домом?

После того, как ликвидируют последствия крушения самолета, будет решена судьба дома. Его либо восстановят, либо снесут, а людям предоставят новое жилье.

6
Как отреагировали власти?

Глава МЧС России Александр Куренков и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыли в Ейск, чтобы координировать работы по ликвидации последствий крушения самолета.

ТАСС сообщает, что прокуратура начала проверку по факту падения самолета.

СК РФ возбудил уголовное дело.

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