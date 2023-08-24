Что известно о погибшем экипаже и самолете Embraer, на котором разбился глава ЧВК "Вагнер"

Какой компании принадлежал самолет?
Специально созданная комиссия Росавиации выяснила, что самолет принадлежал ООО «МНТ- Аэро».
Компания зарегистрирована в Москве и специализируется на бизнес перевозках - аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования.
"Федеральный бизнес журнал" сообщает, что на сегодняшний день единственным учредителем компании со 100% долей участия значится Губарева Ольга Вениаминовна. Гендиректор компании — она же.
Личный флот Пригожина
Модель самолета называется Embraer – 135 (ЕВМ-135BJ). Embraer - это бразильский авиастроительный конгломерат, один из лидеров мирового рынка пассажирских региональных самолетов. Они производят не только гражданские, но и военные, административные и сельскохозяйственные модели.
По данным издания Robb Report, на его базе построен бизнес-джет Embraer Legacy 600, который состоял в личном флоте Евгения Пригожина. Данный модели начали выпускать в 2002 году.
Его характерная черта - очень длинный салон, который превосходит размером конкурентов: длина 26,3 м, высота 6,8 м.
Самолет изнутри
Самолет вмещает в среднем 10-13 пассажиров в люксовой комплектации. Его обслуживают три члена экипажа: два пилота и один стюард.
Личности бортпроводников
На борту разбившегося бизнес-джета находились командир воздушного судна Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, бортпроводник Кристина Распопова.
На данный момент известно о личности единственной девушки на борту - бортпроводницы Кристины Распоповой.
По данным Telegram-канал Baza, Кристина была сестрой зампрокурора Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова.
Девушке было 39 лет, она работала в бизнес-авиации. Изначально жила в Москве, но после того, как устроилась в фирму «МНТ Аэро", переехала жить в Санкт-Петербург.
Источнику стало известно, что за несколько часов до вылета Кристина сказала своим родным, что их рейс задерживают. Перед вылетом она выложила фотографию из кафе аэропорта.
Личности пассажиров
По данным Telegram-канала Baza, среди пассажиров были следующие лица:
- Дмитрий Уткин - подполковник запаса, профессиональный военный, до 2013 года — командир 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ Минобороны. Командир «Группы Вагнера»
- Валерий Чекалов - экс-бизнесме. Заместитель Пригожина в ЧВК «Вагнер», предположительно отвечавший за работу службы безопасности ЧВК.
- Евгений Макарян - боец ЧВК «Вагнер», находится в списках украинского сайта «Миротворец».
- Александр Тотмин - боец ЧВК «Вагнер». По данным украинского сайта «Миротворец», воевал в Судане.
- Пропустин Сергей - боец ЧВК «Вагнер», разведчик-гранатометчик, находится в списках украинского сайта «Миротворец».
- Матусеев Николай.