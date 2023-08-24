24 августа
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Происшествия

Что известно о погибшем экипаже и самолете Embraer, на котором разбился глава ЧВК "Вагнер"

Стало известно, какой компании принадлежал бизнес-джет Embraer, который потерпел крушение в Тверской области. По некоторым данным, самолет был в личном флоте Евгения Пригожина, который находился во время крушения на борту. Подробнее - в материале altapress.ru.

Самолет Embraer
Самолет Embraer
Wikimedia Commons

Какой компании принадлежал самолет?

Специально созданная комиссия Росавиации выяснила, что самолет принадлежал ООО «МНТ- Аэро».

Компания зарегистрирована в Москве и специализируется на бизнес перевозках - аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования.

"Федеральный бизнес журнал" сообщает, что на сегодняшний день единственным учредителем компании со 100% долей участия значится Губарева Ольга Вениаминовна. Гендиректор компании — она же.

Личный флот Пригожина

Модель самолета называется Embraer – 135 (ЕВМ-135BJ). Embraer - это бразильский авиастроительный конгломерат, один из лидеров мирового рынка пассажирских региональных самолетов. Они производят не только гражданские, но и военные, административные и сельскохозяйственные модели.

По данным издания Robb Report, на его базе построен бизнес-джет Embraer Legacy 600, который состоял в личном флоте Евгения Пригожина. Данный модели начали выпускать в 2002 году.

Его характерная черта - очень длинный салон, который превосходит размером конкурентов: длина 26,3 м, высота 6,8 м.

Самолет изнутри

Самолет вмещает в среднем 10-13 пассажиров в люксовой комплектации. Его обслуживают три члена экипажа: два пилота и один стюард.

Личности бортпроводников

На борту разбившегося бизнес-джета находились командир воздушного судна Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, бортпроводник Кристина Распопова.

На данный момент известно о личности единственной девушки на борту - бортпроводницы Кристины Распоповой.

По данным Telegram-канал Baza, Кристина была сестрой зампрокурора Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова.

Девушке было 39 лет, она работала в бизнес-авиации. Изначально жила в Москве, но после того, как устроилась в фирму «МНТ Аэро", переехала жить в Санкт-Петербург.

Кристина Распопова
Кристина Распопова
BAZA

Источнику стало известно, что за несколько часов до вылета Кристина сказала своим родным, что их рейс задерживают. Перед вылетом она выложила фотографию из кафе аэропорта.

Личности пассажиров

По данным Telegram-канала Baza, среди пассажиров были следующие лица:

  • Дмитрий Уткин - подполковник запаса, профессиональный военный, до 2013 года — командир 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ Минобороны. Командир «Группы Вагнера»
  • Валерий Чекалов - экс-бизнесме. Заместитель Пригожина в ЧВК «Вагнер», предположительно отвечавший за работу службы безопасности ЧВК.
  • Евгений Макарян - боец ЧВК «Вагнер», находится в списках украинского сайта «Миротворец».
  • Александр Тотмин - боец ЧВК «Вагнер». По данным украинского сайта «Миротворец», воевал в Судане.
  • Пропустин Сергей - боец ЧВК «Вагнер», разведчик-гранатометчик, находится в списках украинского сайта «Миротворец».
  • Матусеев Николай.
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