Что известно о погибших и пострадавших после обрушения жилого дома в Белгороде

Накануне в Белгороде обрушился подъезд жилого дома после обстрела города. Есть данные о погибших под завалами, сообщает Shot .

Обстрел

По данным Минобороны РФ, Белгород обстреляли ВСУ ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на ул. Щорса обрушился весь подъезд.

Пострадавшие

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших в результате обрушения дома.

Поисково-спасательные работы несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.

Спустя примерно час после удара упали чердачный этаж и крыша над разрушенным подъездом. Из-за этого пострадали трое спасателей.

Погибшие

По последним данным, под завалами дома погибло 15 человек.

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