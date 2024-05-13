Что известно о погибших и пострадавших после обрушения жилого дома в Белгороде

Обстрел
По данным Минобороны РФ, Белгород обстреляли ВСУ ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на ул. Щорса обрушился весь подъезд.
Пострадавшие
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших в результате обрушения дома.
Поисково-спасательные работы несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.
Спустя примерно час после удара упали чердачный этаж и крыша над разрушенным подъездом. Из-за этого пострадали трое спасателей.
Погибшие
По последним данным, под завалами дома погибло 15 человек.
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