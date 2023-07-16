Что известно о попытке девяти беспилотников атаковать Севастополь

Российские военные отразили атаку девяти беспилотников на Севастополь ночью 15 июля. Об этом сообщают РИА Новости.

Беспилотники были замечены над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Два из них уничтожили на внешнем рейде, один сбили над морем, пять подавили силами радиоэлектронной борьбы. Позже еще один БПЛА сбили в районе мыса Манганари в Севастополе.

По слова Развожаева, атака была "массированной и продолжительной".

Объекты в городе и в акватории не пострадали. Однако властям пришлось временно прекратить движение катеров и паромов в Севастопольской бухте. Утром его снова возобновили, передает ТАСС.

Ранее беспилотник упал на жилой улице в Воронеже. В результате падения повреждения получил многоэтажный дом. В квартирах были выбиты окна, в одной из них и вовсе зияет дыра.