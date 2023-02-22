Что известно о пожаре в центре Москвы, который унес жизни шести человек

Пожар произошел в доме на Международной улице в центре Москвы. Там расположены отель и общежитие. Погибли шесть человек, сообщает ТАСС .

Что произошло?

Пожар произошел в ночь на 22 февраля в 17-этажном здании. На первых четырех этажах находятся номера отеля «МКМ». Остальные этажи занимает бывшее общежитие, переведенное в жилой фонд

Возгорание произошло на пятом этаже в части бывшего общежития.

Борьба с огнем

Сообщение о пожаре поступило в 21:20 мск. На место происшествия отправились 129 человек и 43 единицы техники, сообщают в МЧС России.

Спасатели эвакуировали из горящего здания 200 человек. Спасли 50 жильцов, в их числе семь детей. Для жителей сгоревшего дома организовали пункт временного размещения.

Только в 23:43 пожар удалось ликвидировать. Площадь возгорания составила 300 кв. м.

Погибшие и пострадавшие

В пожаре пострадало девять человек. Шесть человек погибло — четыре взрослых и два ребенка.

В СК уточнили, что все погибшие отравились угарным газом.

Причины пожара

В экстренных службах сообщили, что по предварительной информации, причиной пожара стал поджог. По словам очевидцев, один из жильцов квартиры поджег вещи в коридоре здания.

Огонь. Пожар. CC0

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Прокуратура организовала проверку.