Горящие дом, баню и сарай тушили пожарные более трех часов в Рубцовске

Возгорание произошло в частном жилом доме по улице Беломорская.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь перекинулся на крышу и веранду дома. Затем пламя распространилось на баню и сарай.
Первым делом пожарные вынесли из дома два газовых баллона, чтобы не допустить взрыва газа. Благодаря их работе, никто не пострадал.
Спасателям потребовалось три с половиной часа на то, чтобы полностью ликвидировать пожар. Площадь возгорания составила 90 кв. м.
На месте происшествия работали 21 человек личного состава и шесть единиц техники. Причина происшествия устанавливается.
Ранее в Барнауле для ликвидации ночного пожара потребовалось 25 человек.