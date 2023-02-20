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Происшествия

Горящие дом, баню и сарай тушили пожарные более трех часов в Рубцовске

Пожар произошел в ночь на 20 февраля в Рубцовске. Горели частный дом, баня и сарай. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в Рубцовске
Пожар в Рубцовске
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Возгорание произошло в частном жилом доме по улице Беломорская.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь перекинулся на крышу и веранду дома. Затем пламя распространилось на баню и сарай.

Первым делом пожарные вынесли из дома два газовых баллона, чтобы не допустить взрыва газа. Благодаря их работе, никто не пострадал.

Спасателям потребовалось три с половиной часа на то, чтобы полностью ликвидировать пожар. Площадь возгорания составила 90 кв. м.

На месте происшествия работали 21 человек личного состава и шесть единиц техники. Причина происшествия устанавливается.

Ранее в Барнауле для ликвидации ночного пожара потребовалось 25 человек.

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