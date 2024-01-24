24 января
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Происшествия

Что известно о рухнувшем военном самолете под Белгородом и правда ли, что он перевозил пленных

Самолет Ил-76 рухнул под Белгородом 24 января. Altapress.ru рассказывает, что известно к этому часу.

Ил-76 под Белгородом.
Ил-76 под Белгородом.
112

Что за самолет рухнул под Белгородом?

По данным Минобороны РФ, то был Ил-76. Тяжелый военно-пассажирский самолет.

Ил-76 под Белгородом.
Ил-76 под Белгородом.
112

Кто находился на борту?

На борту самолета находились военнопленные ВСУ. Как сообщил Telegram-канал 112, предварительно, погибли 74 человека. Среди них 65 - пленные, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Куда упал самолет?

Военный самолет Ил-76 упал в 5-6 километрах от села Яблонево в Корочанском районе Белгородской области, разрушений на земле нет, рассказал источник ТАСС. Telegram-каналы сообщали, что обломки судна разлетелись на километры.

Ил-76 под Белгородом.
Ил-76 под Белгородом.
112

Доложили ли Путину о крушении?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о крушении самолета.

Тела погибших при крушении Ил-76 нашли?

На момент написания новости этой информации нет. Как и информации о телах сопровождающих и членов экипажа.

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