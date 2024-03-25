Что известно о террористах, которые устроили теракт в «Крокусе»

Мирзоев Далерджон Баротович
Возраст: 32 года
Семейное положение: женат, есть четверо несовершеннолетних детей.
Известно, что у обвиняемого была временная регистрация в Новосибирске. На момент совершения теракта она истекла.
Террорист неоднократно нарушал миграционное законодательство.
Вину полностью признал.
Рачабализода Саидакрами Муродали
Возраст: 30 лет.
Семейное положение: женат, есть ребенок.
Официально нигде не работает, образования нет. Не помнит, где зарегистрирован.
Шесть лет назад был оштрафован на 5 тыс. рублей за превышение срока пребывания в России.
В сети распространяется видео, на котором террористу отрезали часть уха и заставили съесть. На суд его доставили в инвалидной коляске.
По предварительным данным, обвиняемый расстреливал в упор из автомата лежащих на полу людей в концертном зале и коридоре.
Фаридуни Шамсидин
Возраст: 25 лет.
Семейное положение: женат, есть восьмимесячный ребенок.
Работал на паркетной фабрике в Подольске. Зарегистрирован в Красногорске.
В начале марта прилетел из Стамбула. На суде он рассказал, что ездил в Турцию ради документов.
На допросе заявил, что в «Крокусе» «застрелил людей за полмиллиона рублей».
Ранее не судим. Заседание проходило в присутствии переводчика.
Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович
Возраст: 19 лет.
Семейное положение: холост, детей нет.
Имеет среднее образование. Работал в парикмахерских Ивановской области.
Его считают автором зверского видео теракта.
Что грозит террористам
Четырех задержанных граждан Таджикистана обвиняют по пункту «б» части 3 статьи 205 УК России («Теракт, повлекший смерть человека»).
Им грозит от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.
Кадры с места происшествия
Что происходит на месте трагедии сейчас
Спасатели продолжают поисковые работы, разбирая завалы "Крокус Сити Холла". Также рядом с обломками образовался мемориал, на который москвичи и жители области несут цветы и игрушки.
Мемориалы памяти погибших
Стихийные мемориалы возникли во многих городах России, а также за рубежом.
Жители Барнаула зажигали свечи, а также приносили цветы и игрушки в память о жертвах теракта к Часовне Святой Мученицы Татианы.
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