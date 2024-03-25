Что известно о террористах, которые устроили теракт в «Крокусе»

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу четырех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Все подозреваемые – граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 32 лет. Altapress.ru расскажет о причастных к расстрелу мирных граждан в Подмосковье.

Мирзоев Далерджон Баротович

Возраст: 32 года

Семейное положение: женат, есть четверо несовершеннолетних детей.

Известно, что у обвиняемого была временная регистрация в Новосибирске. На момент совершения теракта она истекла.

Террорист неоднократно нарушал миграционное законодательство.

Вину полностью признал.

Рачабализода Саидакрами Муродали

Возраст: 30 лет.

Семейное положение: женат, есть ребенок.

Официально нигде не работает, образования нет. Не помнит, где зарегистрирован.

Шесть лет назад был оштрафован на 5 тыс. рублей за превышение срока пребывания в России.

В сети распространяется видео, на котором террористу отрезали часть уха и заставили съесть. На суд его доставили в инвалидной коляске.

По предварительным данным, обвиняемый расстреливал в упор из автомата лежащих на полу людей в концертном зале и коридоре.

Фаридуни Шамсидин

Возраст: 25 лет.

Семейное положение: женат, есть восьмимесячный ребенок.

Работал на паркетной фабрике в Подольске. Зарегистрирован в Красногорске.

В начале марта прилетел из Стамбула. На суде он рассказал, что ездил в Турцию ради документов.

На допросе заявил, что в «Крокусе» «застрелил людей за полмиллиона рублей».

Ранее не судим. Заседание проходило в присутствии переводчика.

Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович

Возраст: 19 лет.

Семейное положение: холост, детей нет.

Имеет среднее образование. Работал в парикмахерских Ивановской области.

Его считают автором зверского видео теракта.

Что грозит террористам

Четырех задержанных граждан Таджикистана обвиняют по пункту «б» части 3 статьи 205 УК России («Теракт, повлекший смерть человека»).

Им грозит от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Кадры с места происшествия

Теракт в "Крокусе". SHOT У "Крокус Сити Холла" после теракта. Telegram-канал @vorobiev_live У "Крокус Сити Холла" после теракта. Пресс-служба губернатора Московской области Теракт в "Крокус Сити Холле". sledcom.ru

Что происходит на месте трагедии сейчас

Спасатели продолжают поисковые работы, разбирая завалы "Крокус Сити Холла". Также рядом с обломками образовался мемориал, на который москвичи и жители области несут цветы и игрушки.

Завалы в «Крокус Сити Холле». МЧС России Завалы в «Крокус Сити Холле». МЧС России Завалы в «Крокус Сити Холле». МЧС России

Мемориалы памяти погибших

Стихийные мемориалы возникли во многих городах России, а также за рубежом.

Жители Барнаула зажигали свечи, а также приносили цветы и игрушки в память о жертвах теракта к Часовне Святой Мученицы Татианы.

Барнаульцы приносят цветы и игрушки в память жертвам в "Крокус Сити Холле". Предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края Барнаульцы приносят цветы и игрушки в память жертвам в "Крокус Сити Холле". Предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края Барнаульцы приносят цветы и игрушки в память жертвам в "Крокус Сити Холле". Предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края Барнаульцы приносят цветы и игрушки в память жертвам в "Крокус Сити Холле". Предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края Барнаульцы приносят цветы и игрушки в память жертвам в "Крокус Сити Холле". Предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края Барнаульцы приносят цветы и игрушки в память жертвам в "Крокус Сити Холле". Предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края Барнаульцы приносят цветы и игрушки в память жертвам в "Крокус Сити Холле". Предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края

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