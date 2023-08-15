15 августа
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Происшествия

Что известно о взрыве на АЗС в Махачкале - подробности к этому часу

Две цистерны из восьми взорвались на автозаправке в Махачкале вечером 14 августа. Пострадали 69 человек, погибли 25, сообщает Mash.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь.
открытые источники (CC0)
1
Из-за чего произошел взрыв?

Очевидцы сообщили о взрыве на АЗС в Махачкале около 22:00 вечера 14 августа.

Происшествие случилось на заправке Нафта-24.

Следственный комитет дал предварительную версию - взрыв произошел из-за автосервиса рядом с заправкой.

Там вспыхнул огонь, который позже перекинулся на заправку - взорвались две цистерны с топливом.

Взрыв АЗС в Махачкале.
Взрыв АЗС в Махачкале.
Mash
2
Сколько пострадавших?

Площадь возгорания превысила 500 кв. м. Ночью пожар локализовали.

По некоторым данным, рядом с заправкой находился автобус с подростками. Очевидцы утверждают, что он сгорел полностью.

На утро 15 августа известно о 25 погибших, среди которых трое - дети. Пострадавших - 69 человек, из них 13 детей.

Взрыв АЗС в Махачкале.
Взрыв АЗС в Махачкале.
Mash
3
Что еще известно о взрыве?

К 2:00 ночи по московскому времени эвакуацию пострадавших почти завершили.

Им оказывают помощь в крупных стационарах Махачкалы, а некоторых спецборт доставит в лечебные учреждения Москвы - об этом распорядился глава МЧС Александр Куренков.

Также для организации медпомощи в Дагестан вылетел первый замглавы Минздрава России Виктор Фисенко.

Тем временем возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.

Взрыв АЗС в Махачкале.
Взрыв АЗС в Махачкале.
Mash

Число пострадавших продолжает расти.

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