Очевидцы сообщили о взрыве на АЗС в Махачкале около 22:00 вечера 14 августа.
Происшествие случилось на заправке Нафта-24.
Следственный комитет дал предварительную версию - взрыв произошел из-за автосервиса рядом с заправкой.
Там вспыхнул огонь, который позже перекинулся на заправку - взорвались две цистерны с топливом.
Площадь возгорания превысила 500 кв. м. Ночью пожар локализовали.
По некоторым данным, рядом с заправкой находился автобус с подростками. Очевидцы утверждают, что он сгорел полностью.
На утро 15 августа известно о 25 погибших, среди которых трое - дети. Пострадавших - 69 человек, из них 13 детей.
К 2:00 ночи по московскому времени эвакуацию пострадавших почти завершили.
Им оказывают помощь в крупных стационарах Махачкалы, а некоторых спецборт доставит в лечебные учреждения Москвы - об этом распорядился глава МЧС Александр Куренков.
Также для организации медпомощи в Дагестан вылетел первый замглавы Минздрава России Виктор Фисенко.
Тем временем возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.
Число пострадавших продолжает расти.