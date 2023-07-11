Что известно об убийстве замначальника отдела по мобилизации на Кубани

Биография

Станислав Ржицкий - капитан второго ранга, бывший командир подводной лодки «Краснодар», замначальника отдела по мобилизационной работе городской администрации.

Он родился 18 декабря 1980 года. Учился в школе в Чите, а после окончил в Санкт-Петербургском военно-морской институт, сообщает 93.ru.

Ржицкий служил на флоте в звании капитана второго ранга и командовал подводной лодкой "Алроса". В декабре 2016 года возглавил командование над экипажем подлодки "Краснодар", вооруженной ракетами "Калибр".

В 2017 году судно пускало крылатые ракеты по боевикам ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в ходе действия РФ в Сирии.

Ранее Ржицкого внесли в базу украинского ресурса "Миротворец". Сейчас на его фотографии стоит статус "ликвидирован", сообщают РИА Новости.

Капитан увлекался бегом и велосипедным спортом, дополняет "АиФ".

Станислав Ржицкий YouTube

Трагичная пробежка

По данным "АиФ", рано утром 10 июля Ржицкий совершал утреннюю пробежку в парке имени 30-летия Победы в Краснодаре. Около семи утра неизвестный выстрелил четыре раза мужчине в спину и в грудь в 300 м от субмарины проекта 1954 года.

Установлено, что две пули из четырех были калибра 9 мм. Ржицкий скончался на месте от полученных травм. Убийца скрылся с места преступления, но попал на камеры видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал Baza. Полицейские разыскивают мужчину средних лет в голубой кепке.

Некоторые предполагают, что убийство было спланировано заранее. Нападавший мог заранее отследить привычные маршруты жертвы.

Пистолет, оружие. CC0

Расследование

После убийства в Краснодаре был объявлен план перехват. На данный момент продолжается расследование дела.

Возбуждено уголовное дело, его передали в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела.

Следственный комитет. Анна Зайкова

Соболезнования

Бывший мэр города Евгений Первышов выразил соболезнования семье погибшего.

"В мэрии мы поддерживали тесные отношения с ее командованием и экипажем, часто встречались. Соболезную семье и всем близким Стаса. Он был настоящим патриотом, хорошим человеком и любящим отцом. Вечная память!», - написал Евгений Первышов.

Политолог Сергей Марков считает, что убийство могло быть заказано украинским режимом. Он отметил, что данные Ржицкого публиковались в украинских СМИ с призывом к мести и расправе.