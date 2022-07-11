11 июля
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Происшествия

Что происходит в барнаульском веревочном парке, где сорвался подросток

10 июля в Барнауле в веревочном парке «Джунгли» рядом с лыжной базой «Динамо» со страховочного троса сорвался 13-летний мальчик. Altapress.ru. побывал на месте происшествия.

Веревочный парк "Джунгли"
Веревочный парк "Джунгли"
Елизавета Козубенко

Что происходит в парке сейчас

Сейчас парк закрыт, на дверях администрации висит замок — ни администраторов, ни инструкторов не было на месте.

Мы позвонили администратору по номеру телефона, который был указан в 2gis, нам ответили, что никаких комментариев по этому поводу они не дают.

«Будем проверять», — сообщили сотрудники парка.

Что произошло

Инцидент случился 10 июля. По предварительным данным, мальчик упал с шестиметровой высоты из-за обрыва страховочного троса.

По сообщению телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul, ребенок находится в краевой детской больнице с закрытыми переломами правой седалищной кости, крестца и правой лучевой кости.

Мальчик был в парке по случаю дня рождения одноклассника, с другими детьми и взрослыми.

Как пишет телеграм-канал, двое инструкторов перед заходом на веревочную трассу провели необходимый инструктаж.

Елизавета Козубенко.

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