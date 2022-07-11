Что происходит в барнаульском веревочном парке, где сорвался подросток

Что происходит в парке сейчас
Сейчас парк закрыт, на дверях администрации висит замок — ни администраторов, ни инструкторов не было на месте.
Мы позвонили администратору по номеру телефона, который был указан в 2gis, нам ответили, что никаких комментариев по этому поводу они не дают.
«Будем проверять», — сообщили сотрудники парка.
Что произошло
Инцидент случился 10 июля. По предварительным данным, мальчик упал с шестиметровой высоты из-за обрыва страховочного троса.
По сообщению телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul, ребенок находится в краевой детской больнице с закрытыми переломами правой седалищной кости, крестца и правой лучевой кости.
Мальчик был в парке по случаю дня рождения одноклассника, с другими детьми и взрослыми.
Как пишет телеграм-канал, двое инструкторов перед заходом на веревочную трассу провели необходимый инструктаж.