Что рассказали следователи по делу пойманного Политеховского маньяка

Сегодня, 23 мая, в Барнауле проходит брифинг по делу о политеховском маньяке. Корреспонденты altapress.ru следят за событиями.

Обновлено 12:01

Следователь рассказал, как правоохранители поняли, что именно Манишин — Политеховский маньяк.

Обновлено 11:58

«Манишин возвращался на одно из мест преступления. Его пригласили в качестве понятого", — ответил Роман Шаповал на вопрос прессы.

Обновлено 11:56

«Удушение – один из легких способов убить, рассказывал Манишин. Поэтому выбирал его. Душил руками, ремнями. Один раз убил ударом огнетушителя по голове», — объяснил следователь.

Обновлено 11:52

Следователь рассказал о том, как жена не заметила следов преступления на нем: «Он проживал в Шадрино, работал в Шилово. Мог либо не возвращаться домой, либо поздно. Возможно, жена просто не обращала внимания»

Следователь Иван Зеленский: «Еще в 2000 году составлялся фоторобот, описывали именно Манишина. Но тогда он не попадал в поле зрения. Мы возвращались к этим свидетелям, есть люди, которые его помнят ещё с того времени. Мы сравнивали информацию, и поняли, что это он»

Обновлено 11:48

«С одной девушкой было так, что она оказала ему настолько сильное сопротивление, что он ее не изнасиловал, а просто убил. Но квалифицируют это все равно как убийство, сопряженное с изнасилованием», — рассказал следователь.

Обновлено 11:43

Он пытался забыть о преступлениях и начать жизнь заново, как он рассказал следствию. Случай с Анисимовым дал ему эту возможность. Следствие даже находило информацию, косвенно подтверждающую, что он хотел стереть себе память», — рассказал Олег Колесников.

Обновлено 11:41

Известно, что Манишин увозил девушек на личном автомобиле, а не на рабочем.

Он был подвержен стрессу, что таил это столько лет. К тому же, поднялся ажиотаж. Также подозреваемый признался следствию, что испытывал страх. Страх был одним из факторов, из-за которого он остановился, надеялся, что об этом забудут.

На данный момент в учреждении, где он находится, к нему особое внимание. Попытка суицида, как у Анисимова, невозможна.

Обновлено 11:38

«Все расследовали сейчас своими силами, не привлекали никого из столицы. Никаких экстрасенсов, как в 1999, тоже не было», — подчеркнул полковник юстиции Александр Жеребцов.

«Результат работы родился из работы сотрудников, которые работали тогда. Проводились дополнительные исследования, ДНК-экспертизы. До суда подробности работы не сообщают», — рассказал Роман Шаповал.

Обновлено 11:25

Отмечается, что трофеи Манишин с места преступления не собирал. Скорее всего, то, что маньяки берут какие-то трофеи с места преступления, просто сериальный штамп, рассказали следователи.

Известно, что он получил направление на курсы подготовки руководящих кадров в Политех. Поэтому «работал» именно там.

Манишин говорил, что видел много «молодых красивых девчонок, которые легко шли на контакт». Плюс, много народу, можно затеряться, если проявлять осторожность.

Обновлено 11:22

«Представьте, пострадавшие – вчерашние девчонки, возможно, с установкой слушать старших. И тут он. Человек, прилично одетый, представляется лицом, который имеет связи и может помочь. У каждой девушки был свой мотив завести разговор. К каждой он подбирал подход. Кто-то, например, искал способ перевестись на бюджет. С каждой девушкой он говорил порядка двух часов. Брал роль наставника: вы, молодежь, все куда-то бежите, ничего не успеваете, я могу помочь, знаю человека, давайте отвезу. Они садились к нему в машину добровольно. Как такового похищения и не было», — рассказал Зеленский.

Личности потерпевших, как правило, несовершеннолетние. Манишин выбрал себе амплуа, которое работало безотказно. Девушки были молодые, не обладали жизненным опытом, были доверчивы. Случай с 53-летней потерпевшей выбивается. К тому же, она была единственной не изнасилованной. С ней он познакомился в аграрном университете. Женщина приехала из района, ее дочь поступала. Она хотела дать деньги, чтобы помочь с поступлением. В итоге он забрал деньги и убил ее, — подчеркнул Иван Зеленский.

Обновлено 11:00

Из-за срока давности Манишин может не получить пожизненный срок, сообщили следователи. Это будет решать суд.

Следователи уточнили, что Манишин был признан вменяемым.

Раскрытие дела – это не какая-то большая удача, которая свалилась на нас, как лотерейный билет. Это результат напряженной работы, которая велась все эти годы, — отметил генерал-майор полиции Марк Левин.

Первый подозреваемый по делу

Руководителем следственной группы был назначен генерал-полковник Владимир Колесников, который ранее занимался делом Андрея Чикатило. 31 октября 2000 года на пресс-конференции он заявил, что раскроет дело в течение десяти дней.

За два дня до этого был задержан 45-летний продавец обуви Александр Анисимов, ставший одним из основных подозреваемых. Против него свидетельствовала первокурсница Анастасия, которая рассказала, как летом к ней подошел мужчина на территории университета и представился ректором экономического факультета, предложив помощь с поступлением.

Однако девушку насторожило то, что Александр неправильно назвал свою должность, так как ректор отвечает за весь университет, а отдельные факультеты возглавляют деканы. Анастасия отказалась от предложения незнакомца, и он ушел.

Следственный эксперимент был запланирован на 1 ноября 2000 года, но Анисимов никак не мог найти нужный дом. Когда он якобы узнал здание, в котором жил скупщик, попросил на время снять с него наручники. Как только двери лифта открылись, Александр выскочил. Позже его нашли мертвым.

Отмечается, что Анисимова могут реабилитировать после суда.

Что следователи говорят о Манишине

Манишин создает впечатление очень грамотного человека, он умеет красиво говорить, расположить человека к разговору. Внешнее впечатление он производит нормальное. Свой скелет в шкафу Манишин прятал за внешностью. Все преступления он планировал. Сожаление, возможно, и было. Но сейчас он просто понимает, что ему нужно сотрудничать со следствием. О раскаянии он говорил, но что он на самом деле чувствует — еще под вопросом, — отметил следователь Иван Зеленский

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