Что стало с мигрантом, который убил 17-летнюю сибирячку год назад, и как проходило дело

Жестокий тиран
По информации издания, погибшая начала встречаться с Хушнудом Хамроевым в 15 лет. Сначала родители девушки были против, но потом смирились.
В обществе Хушнуд был тихим, но в отношениях оказался жестоким тираном. Он часто ревновал девушку, за что бил и душил ее. По словам родителей погибшей, последние полгода дочка приходила домой в слезах.
Их отношения были нестабильными, парочка то сходилась, то расходилась. В итоге девушка решила уйти от жестокого возлюбленного, но он отказался отпускать. Парень начал угрожать школьнице и преследовать ее:
"Принесу твою отрубленную голову к квартире, к ногам твоих родителей положу", - заявлял он, по словам соседей девушки.
Мать и отчим подавали три заявления об избиении и угрозах дочке. Однако полиция не откликалась. Сотрудников правоохранительных органов подозревали в халатности, хотя те уверяли, что женщина сама отказывалась от заявлений.
Страшное убийство
В день убийства Хамроев в очередной раз преследовал девушку. Он подкараулил ее на улице и попытался поговорить, а затем достал нож. Девушка попыталась от него убежать, однако не успела. Убийца нанес ей 15 ударов.
Один из водителей пытался остановить Хушнуда, но, увидев в руках оружие, не стал вмешиваться. Другой водитель такси также пытался помешать парню, но тот быстро убежал и скрылся в лесу.
Скорая помощь приехала через 10 минут после вызова, но раны девушки оказались смертельными.
Арест
Утром 27 июля мигранта задержали сотрудники ДПС. Он находился рядом с Хилокским рынком, пытался узнать, как уехать в Таджикистан.
Преступника отправили в СИЗО, суд над ним начался в апреле. Хамроеву предъявили обвинения сразу по четырем статьям: убийство, угрозы убийством, истязания и связь с несовершеннолетней. Хушнуд признает вину только в убийстве.
Убийца считает, что погибшая виновата сама, так как якобы изменяла ему.
Его дело рассматривает Советский районный суд, ему грозит вплоть до пожизненного срока.