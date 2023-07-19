19 июля
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Происшествия

"Иволгинский потрошитель" признался в изнасиловании и убийстве 30-летней давности в Барнауле

"Иволгинский потрошитель" признался в убийстве женщины, которое он совершил в 1992 году. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

По данным следствия, в августе 1992 года в центре Барнаула обнаружили жестоко убитую 35-летнюю женщину.

Дело не могли раскрыть из-за отсутствия следов, доказательств и свидетелей. Следователи выяснили, что до убийства жертву изнасиловали.

Спустя 30 лет в убийстве признался осужденный на пожизненное заключение Кегашбек Орунбаев, известный как "Иволгинский потрошитель".

В то время маньяк учился в Барнауле. Суд назначил ему девять лет и шесть месяцев лишения свободы.

Ранее "Иволгинский потрошитель" признался в убийстве алтайской старушки спустя 30 лет.

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