Иволгинский потрошитель. Маньяк из Бурятии признался в убийстве алтайской старушки спустя 30 лет

В 1991 году в Новоалтайске нашли тело 76-летней женщины со следами насилия. Убийца жестоко расправился со старушкой и поджег ее дом. Выйти на след злодея не удавалось много лет. Казалось, нет никаких зацепок. Как они все-таки нашлись и что рассказал следствию серийный убийца мы узнали у сотрудника Следкома Алтайского края Ивана Зеленского.

Приехал жилье снимать

Кегашбек Орунбаев более известен в Бурятии, где он долго проживал, как Иволгинский потрошитель. Такое прозвище получил после серии убийств с изнасилованием.

Большую часть преступлений совершил в Бурятии. Однако в период с 1986 по 1991 год Орунбаев проживал в Алтайском крае. Был разнорабочим.

В 1991 году 29-летний Кегашбек приехал в Новоалтайск и стал искать жилье. Одна из местных как раз сдавала комнаты в своем доме в аренду.

Вечером в день убийства Орунбаев и старушка сидели за одним столом, любезно беседовали и выпивали. Вдруг квартирант предложил 76-летней женщине интим. Та отказалась.

Кровь. Нож. Убийство СС0

Такого ответа маньяк не стерпел. Он несколько раз ударил женщину в грудь и повалил на пол. После нанес ей как минимум 12 ударов по голове обухом топора.

Когда женщина потеряла сознание, Орунбаев изнасиловал ее. Причиной смерти старушки стала открытая черепно-мозговая травма.

Убийца переночевал в квартире жертвы. Наутро облил вещи в доме керосином и поджег.

Тело бабушки обнаружили после тушения пожара. Тогда злодея найти не удалось. Через несколько месяцев после содеянного он уехал из Алтайского края.

Работа со свидетелями не приводила к результатам, следов преступления тоже не осталось. В том же году дело приостановили.

Тюрьма СС0

Новые детали и чистосердечное признание

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Алтайскому краю Иван Зеленский рассказывает:

«В 2022 году поступила информация о том, что преступление мог совершить именно Орунбаев. Мы возобновили расследование. В том числе направили поручение в колонию „Черный дельфин“ в Оренбурге, где Орунбаев отбывает наказание».

В итоге, преступник признался в содеянном. Но, уточняет Иван Зеленский, этих показаний было не достаточно, чтобы доказать вину.

Иван Зеленский,

следователь СУ СК по Алтайскому краю:

Мы нашли свидетельницу, одну из тех, кого допрашивали еще 30 лет назад. Она хорошо помнила обстоятельства произошедшего и узнала убийцу по фотографии. Отмечу, что местные рассказывали, что преступник был точно не из Алтайского края.

Иван Зеленский. СУ СК по Алтайскому краю.

Кроме того, специалисты сопоставили описания других свидетелей и старые фотографии маньяка с новыми данными. Портрет совапал.

Затем Орунбаева привезли из Оренбурга в Новоалтайск для проверки показаний.

Иван Зеленский,

следователь СУ СК по Алтайскому краю:

Он привел нас точно в то место, где совершил преступление. Несмотря на то, что прошло 30 лет, изменилась обстановка, появились новые дома. Он вспомнил все до мелочей. Подробно показал, как расправился с женщиной.

Орунбаева привезли из Оренбурга в Новоалтайск для проверки показаний. СУ СК по Алтайскому краю. Орунбаева привезли из Оренбурга в Новоалтайск для проверки показаний. СУ СК по Алтайскому краю. Орунбаева привезли из Оренбурга в Новоалтайск для проверки показаний. СУ СК по Алтайскому краю.

Несколько судебно-медицинских экспертиз подтвердили эти данные. Обвинительное заключение правоохранители направили в суд.

Также известно, что маньяк имеет психопатические черты и склонность к садизму. Некоторых своих жертв Кегашбек подвергал не только насилию, но и каннибализму.

Однако врачебная комиссия установила, что на момент совершения злодеяний, мужчина оставлался вменяемым. Орунбаев отбывает пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин» с 2013 года.