20 сентября
﻿
Происшествия

Иволгинский потрошитель. Маньяк из Бурятии признался в убийстве алтайской старушки спустя 30 лет

В 1991 году в Новоалтайске нашли тело 76-летней женщины со следами насилия. Убийца жестоко расправился со старушкой и поджег ее дом. Выйти на след злодея не удавалось много лет. Казалось, нет никаких зацепок. Как они все-таки нашлись и что рассказал следствию серийный убийца мы узнали у сотрудника Следкома Алтайского края Ивана Зеленского.

Насилие. Кровь. Рана.
Насилие. Кровь. Рана.
https://unsplash.com/

Приехал жилье снимать

Кегашбек Орунбаев более известен в Бурятии, где он долго проживал, как Иволгинский потрошитель. Такое прозвище получил после серии убийств с изнасилованием.
Большую часть преступлений совершил в Бурятии. Однако в период с 1986 по 1991 год Орунбаев проживал в Алтайском крае. Был разнорабочим.

В 1991 году 29-летний Кегашбек приехал в Новоалтайск и стал искать жилье. Одна из местных как раз сдавала комнаты в своем доме в аренду.

Вечером в день убийства Орунбаев и старушка сидели за одним столом, любезно беседовали и выпивали. Вдруг квартирант предложил 76-летней женщине интим. Та отказалась.

Кровь. Нож. Убийство
Кровь. Нож. Убийство
СС0

Такого ответа маньяк не стерпел. Он несколько раз ударил женщину в грудь и повалил на пол. После нанес ей как минимум 12 ударов по голове обухом топора.

Когда женщина потеряла сознание, Орунбаев изнасиловал ее. Причиной смерти старушки стала открытая черепно-мозговая травма.
Убийца переночевал в квартире жертвы. Наутро облил вещи в доме керосином и поджег.

Тело бабушки обнаружили после тушения пожара. Тогда злодея найти не удалось. Через несколько месяцев после содеянного он уехал из Алтайского края.

Работа со свидетелями не приводила к результатам, следов преступления тоже не осталось. В том же году дело приостановили.

Тюрьма
Тюрьма
СС0

Новые детали и чистосердечное признание

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Алтайскому краю Иван Зеленский рассказывает:
«В 2022 году поступила информация о том, что преступление мог совершить именно Орунбаев. Мы возобновили расследование. В том числе направили поручение в колонию „Черный дельфин“ в Оренбурге, где Орунбаев отбывает наказание».

В итоге, преступник признался в содеянном. Но, уточняет Иван Зеленский, этих показаний было не достаточно, чтобы доказать вину.

Иван Зеленский,
следователь СУ СК по Алтайскому краю:

Мы нашли свидетельницу, одну из тех, кого допрашивали еще 30 лет назад. Она хорошо помнила обстоятельства произошедшего и узнала убийцу по фотографии. Отмечу, что местные рассказывали, что преступник был точно не из Алтайского края.

Иван Зеленский.
Иван Зеленский.
СУ СК по Алтайскому краю.

Кроме того, специалисты сопоставили описания других свидетелей и старые фотографии маньяка с новыми данными. Портрет совапал.

Затем Орунбаева привезли из Оренбурга в Новоалтайск для проверки показаний.

Иван Зеленский,
следователь СУ СК по Алтайскому краю:

Он привел нас точно в то место, где совершил преступление. Несмотря на то, что прошло 30 лет, изменилась обстановка, появились новые дома. Он вспомнил все до мелочей. Подробно показал, как расправился с женщиной.

Орунбаева привезли из Оренбурга в Новоалтайск для проверки показаний.
Орунбаева привезли из Оренбурга в Новоалтайск для проверки показаний.
СУ СК по Алтайскому краю.
Орунбаева привезли из Оренбурга в Новоалтайск для проверки показаний.
Орунбаева привезли из Оренбурга в Новоалтайск для проверки показаний.
СУ СК по Алтайскому краю.
Орунбаева привезли из Оренбурга в Новоалтайск для проверки показаний.
Орунбаева привезли из Оренбурга в Новоалтайск для проверки показаний.
СУ СК по Алтайскому краю.

Несколько судебно-медицинских экспертиз подтвердили эти данные. Обвинительное заключение правоохранители направили в суд.

Также известно, что маньяк имеет психопатические черты и склонность к садизму. Некоторых своих жертв Кегашбек подвергал не только насилию, но и каннибализму.

Однако врачебная комиссия установила, что на момент совершения злодеяний, мужчина оставлался вменяемым. Орунбаев отбывает пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин» с 2013 года.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость