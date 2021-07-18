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Происшествия

«Чтобы не отделалась»: депутат Госдумы занялся делом девушки, сбившей детей в Москве

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в прокуратуру, чтобы добиться изменения меры пресечения в отношении Валерии Башкировой, которая сбила троих детей на улице Авиаторов в Москве.

Александр Хинштейн.
Александр Хинштейн.
er.ru

Напомним, что накануне Никулинский суд Москвы отправил девушку под домашний арест.

«Сделаем все, чтобы не „отделалась“. Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», — написал Александр Хинштейн в Twitter.

Авария на улице Авиаторов в Москве произошла 16 июля, когда автомобиль Mazda под управлением Валерии Башкировой сбил мальчиков 5, 4 лет и 9 месяцев, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми.

Двое мальчиков позже скончались в больнице.

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