«Чтобы выполняла его приказы». Житель алтайского края похитил 12-летнюю девочку и держал у себя в подполе, угрожая убить

Аня каждое лето проводила с родителями на даче в Бийском районе. Особенно любила кататься на велосипеде. В какой-то момент за ребенком стал наблюдать подозрительный мужчина. О том, как эта история обернулась для Ани и ее родителей кошмаром наяву, нам рассказал Константин Белоусов, старший следователь четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Алтайскому краю.

12-летняя Аня предпочитала кататься на велосипеде по одной и той же проселочной дороге. Обычно там никого не было. В какой-то момент девочка стала замечать, что за ней наблюдают.

Как позже выяснили правоохранители, 40-летний Олег Л. какое-то время выслеживал Аню. Местные описывали мужчину как закрытого, необщительного. Это же подтвердил осмотр его дома следователями.

«Жилье огорожено высоким забором, чтобы третьи лица не могли ничего увидеть. Это свидетельствует не только о личных качествах преступника, но и о том, что он готовился к злодеянию», — говорит Константин Белоусов.

Как выяснилось позже, в 2015 году Олег Л. уже совершал противоправные действия по отношению к девочке-подростку, своей родственнице.

Житель Алтайского края похитил 12-летнюю девочку. СУ СК РФ по Алтайскому краю.

31 июля 2021 года злоумышленник перешел от слежки за Аней к действиям. Столкнув девочку с велосипеда, он утащил ее в лес и связал по рукам и ногам. Затем поместил в мешок, обвязав его горловину.

После на мотоблоке привез ребенка на территорию своего дома и утащил в парилку бани. Он выяснил личные данные ребенка, а саму девочку бросил в заранее выкопанную яму. Там она провела сутки. Затем преступник надел ей маску и перетащил в подпол.

Чтобы отвести от себя подозрение, злоумышленник отобрал у Ани вещи и унес к берегу реки. Мужчина посчитал, что так семья девочки и местные подумают, что она утонула.

Житель Алтайского края похитил 12-летнюю девочку. СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Как рассказывает следователь, в подвале несовершеннолетняя была пристегнута цепью. Преступник угрожал, что убьет ее, если она не будет выполнять его приказы.

Константин Белоусов говорит: «Он хотел, чтобы девочка подчинялась ему. Делала то, что он скажет».

Тем временем, к поискам Ани подключились не только правоохранители, но и местные жители. Тогда мужчина понял, что его могут найти, и решил отпустить ребенка. Он приказал девочке никому ничего не рассказывать.

Житель Алтайского края похитил 12-летнюю девочку. СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Сам Олег Л., как известно следствию, определенного места работы не имел. Только увлечение было стабильное — сбор шишек, травы, ягод. В том числе, в Горном Алтае. Поэтому мужчина хорошо ориентировался на местности и смог скрыться после содеянного.

Однако жители рассказали сотрудникам Следкома, что неоднократно видели в Бийском районе подозрительную персону. Также потерпевшая, вопреки угрозам, рассказала обо всем близким и правоохранителям.

Преступник отрицать вину не стал. Как отмечает Константин Белоусов, злоумышленник производил впечатление вполне рассудительного и умного человека. Наряду с этим экспертиза показала, что у Олега Л. имеется склонность к садизму.

Житель Алтайского края похитил 12-летнюю девочку. СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.