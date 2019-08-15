Чудо в кукурузном поле. При жесткой посадке самолета в Подмосковье пострадали десятки пассажиров

На окраине Жуковского самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в кукурузное поле, сообщают РИА Новости. На борту находились 234 пассажира, в том числе семь членов экипажа. В результате жесткого приземления пострадало более 20 человек.

Что произошло

Самолет выполнял рейс 178 по маршруту «Жуковский — Симферополь». По данным Росавиации, после отрыва от взлетно-посадочной полосы лайнер столкнулся со стаей чаек, которые попали в двигатель и вызвали значительные перебои. Экипаж вынужденно приземлился на кукурузное поле на расстоянии более километра от ВПП, с убранными шасси и выключенными двигателями.

Самолёт А321 приземлился в открытом поле в Раменском районе Подмосковья после отказа оборудования. pic.twitter.com/nP3MHYzxV8 — baza (@bazabazon) August 15, 2019

Госпитализированы 23 человека, среди них беременная женщина и девять детей. Их состояние оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному, пишут РИА Новости.

В обстоятельствах инцидента разбирается специальная комиссия, в состав которой входят представители Росавиации. Дело расследует Следком, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Как это было

В группе в соцсетях международного аэропорта «Брянск» появилось видео аварийной посадки от пассажиров. На нем слышны крики, кто-то кричал «Больно!» и «Сели!»

Также пассажир снял момент попадания птицы в двигатель. На видео четко слышен хлопок. Видео опубликовал канал «360».

Пассажиры рассказали, что им «очень повезло с территорией, не дай бог бы приземлились где-нибудь подальше». Стюардессы сразу открыли экстренные выходы, пассажиры помогали друг другу при выходе. Некоторые люди убегали от упавшего самолета босиком. К самолету никого не подпускают, потому что есть угроза возгорания, рассказал один из пассажиров.