Чудо во время трагедии: мужчина спас десятки детей из «Крокуса»

Мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего концертного комплекса «Крокус Сити Холл».

Следователи на месте теракта в "Крокус Сити Холле".

Таким образом он спас их от пожара и террористов, сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина рассказал — он подписчик этой соцсети — когда в концертном комплексе начался теракт, он вместе с семьей находился на 15-м этаже здания, где проходил конкурс бальных танцев.

Когда началась стрельба и появился дым, началась паника в зале, где проходил конкурс. Россиянин возглавил группу из 50 детей и собственной семьи, чтобы покинуть здание, указывает Газета.Ru.

Мужчина отдал своего грудного ребенка в руки незнакомым людям — для того, чтобы разломать металлическое заграждение, которое мешало выбраться.

Он с семьей были одними из последних посетителей «Крокуса», которые смогли покинуть комплекс через станцию метро.

Случайный прохожий

До этого случайный прохожий, оказавшийся во время трагедии у «Крокус Сити Холла», помог множеству пострадавших выбраться из горящего здания, пишет Telegram-канал Readovka.

Что произошло

Накануне вечером несколько террористов ворвались в зал подмосковного «Крокус Сити Холла» через партер, открыли огонь и начали бросали зажигательные шашки. Начался сильнейший пожар. Это произошло перед концертом группы «Пикник».

Официально

Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек, говорится в сообщении СКР. Число жертв может увеличиться. Пострадали более 140 человек.

Специальная группа быстрого реагирования смогла войти в здание только в 21:30.

В 23:00 МЧС сообщал, что площадь пожара оставляет 12900 кв. м.

Уже в 00:55 МЧС уточнил, что возгорание локализовано. Но потом пожар усилился.

По предварительным данным, нападавшим удалось скрыться. В Москве ввели план «Сирена». Мера безопасности усилили в московскизх аэропортах и на станциях метро. Дополнительный контроль ввели на всей сети дорог.

Президенту РФ Владимиру Путину докладывают о происходящем на месте трагедии в круглосуточном режиме.

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