«Чудовищная трагедия»: в Италии обрушился мост, СМИ сообщают о десятках погибших

Агентство Adnkronos со ссылкой на главу службы скорой помощи города сообщило, что жертвами стали «десятки человек», пишет РИА Новости. По данным источника, позднее замглавы итальянского Минтранса заявил о гибели семи человек.
È crollato il ponte Morandi sull’autostrada A10 a #Genova. Potrebbero esserci auto coinvolte pic.twitter.com/JfNRwZjnGc— Barbara Deriu ???????? (@BdDeriu) 14 августа 2018 г.
Данило Тонинелли, министр транспорта и инфраструктуры, в Twitter назвал произошедшее «чудовищной трагедией».
У моста нет пролета около 200 метров в длину, а его высота в месте обрушения составляла около сотни метров.
Pensées émues pour nos amis italiens. Effroi aussi pour la possibilité, impossible à exclure, de victimes françaises. Chaque jour les Azuréens sont nombreux à passer là ???????????? #Gênes #Genova pic.twitter.com/CwrX8Qimq9— Grégory Leclerc (@GregLeclerc) 14 августа 2018 г.
Разбор завалов ведут сорок человек, на месте происшествия работают кинологи и спасатели. Данных о пострадавших россиянах в консульство пока не поступало.