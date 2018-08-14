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«Чудовищная трагедия»: в Италии обрушился мост, СМИ сообщают о десятках погибших

Автомобильный мост обрушился на автостраде на севере Италии в районе города Генуи, сообщает РИА Новости. Упали несколько автомобилей. Обломки моста рухнули на расположенные внизу постройки. Под завалами могут находиться люди.

Свеча.
Свеча.
СС0

Агентство Adnkronos со ссылкой на главу службы скорой помощи города сообщило, что жертвами стали «десятки человек», пишет РИА Новости. По данным источника, позднее замглавы итальянского Минтранса заявил о гибели семи человек.

Данило Тонинелли, министр транспорта и инфраструктуры, в Twitter назвал произошедшее «чудовищной трагедией».

У моста нет пролета около 200 метров в длину, а его высота в месте обрушения составляла около сотни метров.

Разбор завалов ведут сорок человек, на месте происшествия работают кинологи и спасатели. Данных о пострадавших россиянах в консульство пока не поступало.

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