Cошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший бензин и пропан. Видео

Состав перевозил бензин и пропан, сообщает Associated Press.
Местные власти перекрыли в районе ЧП автомагистраль, которая является ключевым грузовым маршрутом между штатами Аризона и Нью-Мексико, указывает "Росбалт".
Ранее цистерна с топливом загорелась во время движения поезда по России.
Известно, что вагон находился в составе грузового поезда. В составе были 41 цистерна с топливом, трех цистерны с авиационным топливом и шесть вагонов с черным металлом. ЧП случилось в Бурятии.
Причину возгорания выясняют.
Правоохранители не исключают диверсию.
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