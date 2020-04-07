Covid-19 обнаружен в колонии, где сидит экс-губернатор Кировской области

Заболевание протекает в легкой форме. В госпитализации ни сам сотрудник, ни члены его семьи не нуждаются. Тесты на COVID-19 у всех, кто контактировал с заболевшим, отрицательные.

Агентство отмечает, что именно в этом исправительном учреждении отбывает наказание осужденный за коррупцию экс-губернатор Кировской области Никита Белых.

В колонии назначена служебная проверка.

Между тем о возможном заболевании одного из заместителей начальника данной колонии сообщалось еще 2 апреля.

Замначальника колонии № 5 в Рязанской области, где отбывает наказание экс-губернатор Кировской области Никита Белых, мог заразиться коронавирусом, говорил адвокат Белых Андрей Грохотов.

О наличии коронавируса у сотрудника колонии сообщил портал «Рзн.инфо». По сведениям издания, которое ссылается на собственный источник, сотрудник ИК-5, расположенной в Скопинском районе, прилетел из Таиланда и вышел на работу. Мужчина вызвал врача, но не предупредил его о своей поездке и возможной причине поднявшейся температуры.

«У сотрудника колонии взяли первый тест, он подтвердился», — пишет издание. Сейчас больного, его семью, а также доктора изолировали.

Дезинфекция проведена во всех 900 колониях и СИЗО, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН. Также в целях профилактики проведены влажная уборка, проветривание и кварцевание.