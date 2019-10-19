Дамбу прорвало в Красноярском крае. Погибли шесть человек

Как передает РИА Новости, инцидент случился 19 октября около шести часов утра. Известно, что в районе поселка Щетинкино произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
В результате в рабочем поселке было затоплено два рабочих общежития временного типа.
«Пострадало 20 человек, из них 6 погибли и 14 доставлены в лечебное учреждение. Еще судьба 10 человек остается неизвестной», — проинформировали в ГУ МЧС по региону.
К месту направлены все аварийно-спасательные службы из ближайшего города Артемовск.