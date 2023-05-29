29 мая
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Происшествия

Давно погибший в Альпах немецкий бизнесмен "засветился" в Москве. Подробности

Бывший руководител группы Tengelmann (OBI, Kaiser's и др.), представитель одной из богатейших семей Германии Карл-Эриван Хауб еще в 2018 году поехал кататься на лыжах в Альпы и пропал.

Горы, природа, снежные горы, летние горы, озеро.
Горы, природа, снежные горы, летние горы, озеро.
unsplash.com.

Его объявили пропавшим без вести, указывает РБК. Родные думали, что с Хаубом произошел несчастный случай. В мае 2021 года суд объявил пропавшего бизнесмена погибшим.

Однако Stern сообщил - Хауба могли видеть в Москве. Источник, связанный с ФСБ, показал кадры с камеры видеонаблюдения, на которых якобы запечатлен Хауб. Кадры сняты в феврале 2021 года. Биометрический анализ показал — мужчина на кадрах пропавший бизнесмен. С вероятностью 90%.

Звонки в Россию

С марта 2018 года с гаджета миллиардера раздавались регулярные звонки в Россию, следует из анализа телефонных соединений. По информации издания, у женщины могли быть связи с ФСБ. И до этого Хауб и россиянка неоднократно оказывались в одних и тех же городах.

Состояние

После исчезновения Карла-Эривана Хауба бизнесом управляет его брат Кристиан. Forbes оценивает его состояние в 4,4 млрд долларов.

Ранее в Сибири пропал вертолет, на борту которого находился крупный бизнесмен. Появилась информация о вынужденной посадке вертолета Eurocopter AS 350. Вертолет следовал из Братска (Иркутская область) в поселок Чистый. На борту находились два человека — известный предприниматель в сфере лесопереработки Егор Банщиков и пилот.

Биллинг мобильного телефона, с которого был произведен звонок в момент аварийной посадки, позволил уточнить спасателям вероятное место нахождения вертолета АС-350.

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