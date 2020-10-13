Дедушка «воскрес» после того, как его похоронили в закрытом гробу из-за COVID-19 в Сибири

Инцидент произошел в августе в Кемерове. В одну из больниц доставили двух постояльцев пансионата для пожилых людей: 80-летнего и 71-летнего мужчин.
«В реанимационном отделении один из них скончался. Родственникам 71-летнего мужчины сообщили о его смерти, выдали тело для захоронения в закрытом гробу», — рассказали в ведомстве.
Однако после родственникам сообщили, что произошла ошибка и они захоронили другого человека. Просто живого пациента выписали с чужим паспортом.
В октябре в территориальный следственный отдел с заявлением обратился директор пансионата. Собственно, он и заявил о халатности со стороны медиков.
Поверку также проводят в региональном минздраве — отправили в больницу комиссию, чтобы выяснить, каким образом оказывали медпомощи двух пожилым мужчинам.
«Кроме того, были запрошены все медицинские документы со всех медицинских организаций, которые участвовали в оказании медицинской помощи данным пациентам», — сообщила замминистра здравоохранения Кузбасса Юлия Брежнева.
Произошедшее телеканалу «360» прокомментировала внучка «воскресшего дедушки. Она отметила, что через неделю после похорон позвонили и попросили приехать в пансионат к дедушке.
«Я понимаю, старый человек. Это же не мебель привезли, напутали», — возмутилась женщина.
Она подтвердила, что гроб перед похоронами не вскрывали, так как у «покойного» выявили коронавирус. Теперь она ищет виновных и планирует получить компенсацию за «моральные и материальные затраты».