Дело «барнаульского стрелка», у которого нашли арсенал оружия, направили в суд

В Барнауле завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 57-летнего местного жителя. Напомним , мужчина устроил стрельбу в квартире своей бывшей жены из-за конфликта с жильцами, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Вечером 29 октября 2017 года злоумышленник расстрелял из автомата трех человек, находившихся в одной из квартир дома № 14 по улице 40 лет Октября. По данным полиции, подозреваемый оказался бывшим мужем хозяйки квартиры, а потерпевшие — жильцами, которые, по словам хозяйки, отказывались платить. Женщина попросила бывшего супруга разобраться с квартирантами.

Когда мужчина пришел к арендаторам, то сразу открыл огонь. В результате двоих мужчин госпитализировали с тяжелыми травмами. У пострадавших пробиты легкие, печень, а одному из них пришлось ампутировать кисть руки. Женщину задело по касательной. После этого нападавший скрылся с места преступления. Его задержали в нескольких кварталах от дома.

Дома у мужчины обнаружили склад оружия: 28 выстрелов для подствольного гранатомёта и другие боеприпасы, а также электрошокер. До этого на месте преступления нашли автомат АК-74, 112 патронов к нему, гранату Ф-1 («лимонка»), шесть наступательных гранат, тротиловую шашку, три запала, топор и нож.

Во время следствия обвиняемый утверждал, что у него не было умысла убивать людей. Эту версию опровергли показания потерпевших и свидетелей, а также заключения судебных экспертиз

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.