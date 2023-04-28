Дело Блиновской. Силовики выясняют, кто нарушил тайну следствия и предупредил «автора марафонов» об аресте

В Следкоме добавили, что будут выяснять, кто осведомил обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне.
Вероятно, речь идет о том, что кто-то, имеющий доступ к предстоящим следственным действиям и предупредил Блиновскую о предстоящем аресте.
Что произошло
Накануне Блиновскую задержали в пограничном пункте Красная Горка в Смоленской области на трассе Минск-Москва. Бллогера могли предупредить заранее о готовящемся задержании.
У Блиновской были с собой авиабилеты. Однако в последний момент она изменила свое решение полететь на самолете, арендовала автомобиль Maybach и направилась в сторону Белоруссии.
Разные источники сообщают разные версии того, куда собиралась улететь Блиновская — Узбекистан и Казахстан.
По версии следствия, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса. Она занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019—2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц в размере почти миллиарда рублей.
Мартовская проверка
В марте 2022 года Блиновская спокойно прошла проверку со стороны ФНС, МВД, СК и ФСБ. У ведомств к ней не было претензий, проблем с налогами не обнаружилось.
Алтайский след
Ранее празднование юбилея автора марафонов желаний Елены Блиновской, которое она устроила на Алтае, обсудили в эфире программы «Пусть говорят». Стоимость празднования обошлась блогеру в 119 млн рублей.
Там она на несколько дней сняла целый отель, в который пригласила российских звезд: двух Ксений — Собчак и Бородину, певицу Нюшу, Ивана Урганта, Филиппа Киркорова и многих других.