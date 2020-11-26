Дело о смертельной драке на Старом базаре ушло в суд. Родные погибшего барнаульца требуют 41 млн рублей

СК завершил расследование уголовного дела о резонансной драке на Старом базаре. Материалы дела, по которому экс-боксера Михаила Старцева обвиняют в гибели барнаульца Павла Рохлова, передают на рассмотрение в суд. Родные погибшего требуют 41 млн рублей.

Старцев не признал своей вины, утверждая, что умысла причинять тяжкие телесные повреждения у него не было. Удар он нанес якобы с целью обороны.

Эти доводы следствие опровергает с помощью показаний свидетелей, видеозаписью конфликта, а также результатами экспертиз.

Правоохранители установили, в ночь с 26 на 27 июля экс-боксер в компании двух девушке подъехал на такси к «Винотеке» и «сразу же был вовлечен в конфликт мужчиной, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

Драка на Старом базаре в Барнауле. кадр из видео.

Когда ссора перешла в драку, в нее вмешалась компания, в которой находился Павел Рохлов. Старцев ударил его кулаком в челюсть, тот упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался от черепно-мозговой травмы на месте происшествия.

«Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Представителями потерпевшей стороны заявлен гражданский иск к обвиняемому на общую сумму более 41 миллиона рублей», — сообщили в следственном комитете.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело передадут в Центральный районный суд Барнаула, добавили в прокуратуре.