Дело о смертельной драке на Старом базаре ушло в суд. Родные погибшего барнаульца требуют 41 млн рублей

Старцев не признал своей вины, утверждая, что умысла причинять тяжкие телесные повреждения у него не было. Удар он нанес якобы с целью обороны.
Эти доводы следствие опровергает с помощью показаний свидетелей, видеозаписью конфликта, а также результатами экспертиз.
Правоохранители установили, в ночь с 26 на 27 июля экс-боксер в компании двух девушке подъехал на такси к «Винотеке» и «сразу же был вовлечен в конфликт мужчиной, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».
Когда ссора перешла в драку, в нее вмешалась компания, в которой находился Павел Рохлов. Старцев ударил его кулаком в челюсть, тот упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался от черепно-мозговой травмы на месте происшествия.
«Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Представителями потерпевшей стороны заявлен гражданский иск к обвиняемому на общую сумму более 41 миллиона рублей», — сообщили в следственном комитете.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело передадут в Центральный районный суд Барнаула, добавили в прокуратуре.