Дело поджигателя продавца вил на барнаульском рынке передали в суд

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве с особой жестокостью. Трагедия произошла в июне на рынке «Докучаево». Барнаулец начал конфликтовать с продавцом вил и лопат, а потом поджег его.

Действия 39-летнего мужчины квалифицировали по п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Свою вину он не признал, но следователи собрали достаточную доказательную базу и передали материалы на рассмотрение суда.

Трагедия на рынке

Днем 14 июня обвиняемый вместе со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на рынок. У одного из торговых павильонов между мужчинами по незначительному поводу произошла ссора и драка.

После окончания конфликта, обвиняемый ушел, но через некоторое время вернулся, облил продавца бензином и поджег его.

С места преступления 56-летнего потерпевшего доставили в больницу, где через несколько дней он скончался.