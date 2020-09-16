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Происшествия

Дело владельца сгоревшей «Зимней вишни» передают в суд

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении гендиректора компании — собственника ТЦ «Зимняя вишня» ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, сообщает ТАСС.

Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года.
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года.
altapress.ru

Вишневский обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом — начальником инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилей Комковой.

В преступную группу, по версии обвинения, помимо Вишневского и Комковой, также входили ее сын Эдуард Комков и директор «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко.

В СК считают, что в 2013—2014 годах Вишневский передал Комковой в качестве взятки 7 млн рублей «за незаконные действия и бездействие при осуществлении функций госстроительного и пожарного надзора при реконструкции здания второй очереди ТЦ «Зимняя вишня».

Эти деньги по указанию Комковой, Вишневский перечислил в «ИСК «Ресурс» по мнимому договору на оказание услуг, затем их обналичил Чередниченко. Это позволило Вишневскому провести реконструкцию ТЦ без разрешения на строительство с нарушением утвержденного проекта. Он предусматривал установку на всех этажах здания автоматических систем пожаротушения, на самом деле их не было.

Пожарные борются с огнем в кемеровском торговом центре &quot;Зимняя вишня&quot;.
Пожарные борются с огнем в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
mchs.gov.ru

При этом заместитель инспекции Государственного строительного надзора Светлана Шенгерей составила акт обследования, который содержал недостоверную информацию о произведенных работах. Комкова в свою очередь проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности.

«Все это фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 года и унесла жизни 60 человек, среди которых были дети», — считают в СК.

После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Вишневский скрылся от следствия, его объявили в международный розыск. В марте 2019 года его задержали в Польше, в марте 2020 года его экстрадировали в Россию. Сам он вину не признает.

В настоящее время СК России принимает меры к установлению и аресту принадлежащих Вишневскому и его матери жилых домов, земельных участков, квартир, коммерческой недвижимости, находящихся как в РФ, так и на территории Испании.

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