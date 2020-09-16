Дело владельца сгоревшей «Зимней вишни» передают в суд

Вишневский обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом — начальником инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилей Комковой.
В преступную группу, по версии обвинения, помимо Вишневского и Комковой, также входили ее сын Эдуард Комков и директор «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко.
В СК считают, что в 2013—2014 годах Вишневский передал Комковой в качестве взятки 7 млн рублей «за незаконные действия и бездействие при осуществлении функций госстроительного и пожарного надзора при реконструкции здания второй очереди ТЦ «Зимняя вишня».
Эти деньги по указанию Комковой, Вишневский перечислил в «ИСК «Ресурс» по мнимому договору на оказание услуг, затем их обналичил Чередниченко. Это позволило Вишневскому провести реконструкцию ТЦ без разрешения на строительство с нарушением утвержденного проекта. Он предусматривал установку на всех этажах здания автоматических систем пожаротушения, на самом деле их не было.
При этом заместитель инспекции Государственного строительного надзора Светлана Шенгерей составила акт обследования, который содержал недостоверную информацию о произведенных работах. Комкова в свою очередь проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности.
«Все это фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 года и унесла жизни 60 человек, среди которых были дети», — считают в СК.
После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Вишневский скрылся от следствия, его объявили в международный розыск. В марте 2019 года его задержали в Польше, в марте 2020 года его экстрадировали в Россию. Сам он вину не признает.
В настоящее время СК России принимает меры к установлению и аресту принадлежащих Вишневскому и его матери жилых домов, земельных участков, квартир, коммерческой недвижимости, находящихся как в РФ, так и на территории Испании.