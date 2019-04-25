Дело врачей: из-за ошибочного диагноза россиянка лишилась груди

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении врачей онкологического отделения, которые платно удалили пациентке молочную железу. Впоследствии оказалось, что диагноз поставили ошибочно.

57-летняя женщина обратилась в больницу на ст. Саратов-2 ОАО «РЖД». Она предоставила медикам результаты обследования, которое проходила в другой клинике.

«Однако работниками больницы был поставлен диагноз только на основании обследования, которое женщина ранее проводила в учреждении неонкологического профиля. Уточнение и подтверждение диагноза не проводились», — говорится в сообщении Южного СУ на транспорте СК РФ.

На основании гистологического исследования клинический диагноз — рак правой молочной железы — местной жительнице был поставлен ошибочно, следует из заключения эксперта, пишет bfm.ru. Проводится следственная проверка.

Ранее сообщалось, что врач одной из барнаульских больниц допустила ошибку, из-за которой пациент получил острую печеночно-почечную недостаточность иммунного генеза. В июле 2017 года в больницу Барнаула поступила пациентка с кровотечением. Так как женщина потеряла много крови, врач решила перелить ей плазму. Медработник ошиблась с группой крови и влила пациентке плазму иной группы, что и привело к серьезным последствиям.