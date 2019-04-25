Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 апреля 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Дело врачей: из-за ошибочного диагноза россиянка лишилась груди

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении врачей онкологического отделения, которые платно удалили пациентке молочную железу. Впоследствии оказалось, что диагноз поставили ошибочно.

Больница.
Больница.
СС0

57-летняя женщина обратилась в больницу на ст. Саратов-2 ОАО «РЖД». Она предоставила медикам результаты обследования, которое проходила в другой клинике.

«Однако работниками больницы был поставлен диагноз только на основании обследования, которое женщина ранее проводила в учреждении неонкологического профиля. Уточнение и подтверждение диагноза не проводились», — говорится в сообщении Южного СУ на транспорте СК РФ.

На основании гистологического исследования клинический диагноз — рак правой молочной железы — местной жительнице был поставлен ошибочно, следует из заключения эксперта, пишет bfm.ru. Проводится следственная проверка.

Ранее сообщалось, что врач одной из барнаульских больниц допустила ошибку, из-за которой пациент получил острую печеночно-почечную недостаточность иммунного генеза. В июле 2017 года в больницу Барнаула поступила пациентка с кровотечением. Так как женщина потеряла много крови, врач решила перелить ей плазму. Медработник ошиблась с группой крови и влила пациентке плазму иной группы, что и привело к серьезным последствиям.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость