День города-2020 в Барнауле сменился аварийными буднями

Наиболее примечательное ДТП произошло 20 сентября на объездной дороге. Здесь только что отремонтировали шоссе Ленточный бор.
По свидетельству очевидцев, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и попросту запрыгнул на параллельно двигавшийся автомобиль. К счастью, никто не пострадал, но картинка получилась как будто из кинофильма в стиле «экшн».
Еще одна авария произошла возле торгово-развлекательного центра «Арена», где столкнулись на встречке японская Toyota и китайский Datsun. Серьезно пострадали оба автомобиля.
Как сообщает ГИБДД, предварительно установлено, что водитель Datsun допустил столкновение с автомобилем Toyota Harrier. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель китайского автомобиля, ему оказана медицинская помощь в Горбольнице № 1.
«Летают как сумасшедшие после Дня города», — коротко комментируют это ДТП очевидцы.
Также в воскресенье недалеко от Барнаула в Калманском районе перевернулся грузовик, груженый свеклой
По всей вероятности, на спуске водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание тяжелого транспорта. Не исключено, что был и перегруз.