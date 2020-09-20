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Происшествия

День города-2020 в Барнауле сменился аварийными буднями

Сразу несколько крупных аварий зафиксировано в Барнауле и пригороде в воскресенье, 20 сентября. О дорожно-транспортных происшествиях рассказывают очевидцы в пабликах «Барнаул22» и «Инцидент. Барнаул». При этом люди иронизируют — праздник закончился, начались типичные барнаульские будни.

Аварии в Барнауле 20 сентября 2020 года.
Аварии в Барнауле 20 сентября 2020 года.
"Барнаул 22", "Инцидент. Барнаул"

Наиболее примечательное ДТП произошло 20 сентября на объездной дороге. Здесь только что отремонтировали шоссе Ленточный бор.

Аварии в Барнауле 20 сентября 2020 года.
Аварии в Барнауле 20 сентября 2020 года.
«Барнаул 22», «Инцидент. Барнаул»

По свидетельству очевидцев, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и попросту запрыгнул на параллельно двигавшийся автомобиль. К счастью, никто не пострадал, но картинка получилась как будто из кинофильма в стиле «экшн».

Еще одна авария произошла возле торгово-развлекательного центра «Арена», где столкнулись на встречке японская Toyota и китайский Datsun. Серьезно пострадали оба автомобиля.

Как сообщает ГИБДД, предварительно установлено, что водитель Datsun допустил столкновение с автомобилем Toyota Harrier. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель китайского автомобиля, ему оказана медицинская помощь в Горбольнице № 1.

Аварии в Барнауле 20 сентября 2020 года.
Аварии в Барнауле 20 сентября 2020 года.
«Барнаул 22», «Инцидент. Барнаул»

«Летают как сумасшедшие после Дня города», — коротко комментируют это ДТП очевидцы.

Также в воскресенье недалеко от Барнаула в Калманском районе перевернулся грузовик, груженый свеклой

По всей вероятности, на спуске водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание тяжелого транспорта. Не исключено, что был и перегруз.

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