Откаты для «Риги»: в Барнауле завершается суд по громкому делу о коррупции в онкоцентре «Надежда»

В Центральном районном суде после месячного перерыва возобновляется процесс по делу трех бывших высокопоставленных сотрудниц Алтайского краевого онкологического диспансера. Их обвинили в системном получении взяток от поставщиков медицинских изделий. Altapress.ru выяснил эксклюзивные подробности этого уголовного дела.

Взятка в кафе

На текущей неделе в судебном процессе начнутся прения сторон. На скамье подсудимых три сотрудницы, длительное время занимавшие высокие должности в Алтайском краевом онкологическом диспансере (АКОД).

Одна из них — Ольга Невара, экс-заместитель главного врача АКОД по финансовым вопросам. Она была задержана сотрудниками правоохранительных органов 16 декабря 2017 года возле кафе на Змеиногорском тракте.

По информации из отдела экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД Барнаула, Невара сразу призналась, что только что получила в помещении кафе взятку в размере 144,5 тыс. рублей от предпринимательницы Елены Жирновой.

Взятка , подкуп.

В этот же день Ольга Невара в отделе полиции написала явку с повинной и дала показания против своей коллеги Жанны Чичкановой, которая работала в АКОД главной медицинской сестрой. В материалах дела есть аудиозапись этих показаний.

Невара рассказала следователям о нескольких эпизодах получения денежных средств от Жирновой за принятие «нужных» решений при проведении закупочных аукционов. Размер «отката», по данным следствия, составлял от 2% до 10% от суммы контракта.

Чичканова на следствии заявила, что ее оговаривают, и она не вообще не имеет отношения к конкурсным закупкам для нужд АКОД.

Полиция. altapress.ru

Еще одна подсудимая — Регина Муль, в тот период возглавляла контрактный отдел онкологического центра.

По версии следствия, Муль получала взятки как деньгами, так и автомобилем Opel — в 2016 году. В записях коммерсантов, которые, как указано в обвинительном заключении, передавали Регине Муль взятки, она была обозначена как «Рига» или «Онко Рига».

Женский подход

Согласно показаниям экс-главного врача диспансера Александра Лазарева, Невара, Чичканова и Муль непосредственно отвечали и вели в АКОД все закупочные вопросы, в том числе занимались подготовкой аукционной документации.

Александр Лазарев. Анна Зайкова.

Следователи регионального управления Следкома установили, что Чичканова при покупке медицинских изделий составляла технические задания с теми характеристиками товаров, которые указывала предпринимательница Жирнова.

В дальнейшем подконтрольные Жирновой компании и ИП становились победителями торгов и поставщиками АКОД. В определенный период сумма контрактов, заключенных между подконтрольными Жирновой компаниями и АКОД, превысила 95 млн рублей.

Елена Жирнова на следствии указала, что в процессе «сотрудничества» договаривалась с Невара, Чичкановой и Муль — с каждой индивидуально.

Работа. Ежедневник. СС0

После задержания у Жирновой была изъята тетрадь, в которой подробно фиксировалось, кому и какая сумма взятки, в пользу какого юридического лица была передана.

По сусекам поскребли

В ходе следствия в качестве свидетелей были допрошены сотни человек, некоторые из них — представители коммерческих компаний — принимали активное участие в схемах троицы из АКОД.

Однако уголовному преследованию подверглись только Невара, Чичканова и Муль. Им было предъявлено обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размере, а Ольге Невара еще и в присвоении и растрате денежных средств, поступавших от пациентов в кассу онкоцентра «Надежда».

Следственный комитет. Уголовный кодекс. Анна Зайкова

В качестве меры по обеспечению гражданского иска было арестовано их имущество.

Так, у Жанны Чичкановой под арест попали наличные в рублях, евро и долларах, дом с земельным участком в селе Бобровка Первомайского района, две квартиры в Барнауле, здание в Новоалтайске, а также два автомобиля и ювелирные украшения.

У Ольги Невары арест был наложен на сумму наличными, счет в Сбербанке, автомобиль и жилое помещение в Московской области.

Altapress.ru сообщит подробности сразу после оглашения приговора Центрального районного суда.