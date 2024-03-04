4 марта
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Происшествия

Депортация из Аргентины в Россию россиянки, которая находилась в международном розыске. Видео

Россиянка находилась в международном розыске по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Офис "Жилфонда Барнаул".
Офис "Жилфонда Барнаул".
Предоставлено С.Сандаковским.

Правоохранители Буэнос-Айреса передали Людмилу Авдюхину сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России, сообщает региональный МВД.

Напомним, что Людмила Авдюхина в 2022 году была руководителем риелторского агентства. По версии следствия, разыскиваемая брала у покупателей недвижимости на хранение крупные суммы для дальнейшей передачи продавцам.

Получая деньги, преступница также предлагала им выгодные инвестиции в приобретение недвижимости. Но Авдюхина выполнять условия сделок не собиралась.

Женщина получила от клиентов около 150 млн рублей и скрылась за границей.

В отношение обвиняемой расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В 2023 году ее местоположение удалось установить, она находилась в Аргентине. Там Авдюхину и задержали.

В настоящее время злоумышленницу передали в Россию.

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