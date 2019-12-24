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24 декабря -10°C

Депутат АКЗС поругался с «так называемыми господами полицейскими»

Депутат АКЗС Василий Железовский и его помощница, депутат Каменского горсовета Людмила Скворцова ввязались в конфликт с полицией и записали по этому поводу 14-минутное видео. Слуги народа крайне недовольны поведением сотрудников ГИБДД.

Василий Железовский недоволен ГИБДД.
Василий Железовский недоволен ГИБДД.
Скриншот видео

Все началось после того, как Людмила Скворцова проехала под знаком «Движение запрещено» у районной администрации. Инспекторы остановили женщину и попросили предъявить документы. Она отказалась.

Вскоре на помощь Скворцовой прибыл и сам Железовский. В видео он говорит, что его поразило хамство «этих полицейских», от которых он якобы 15 минут просил представиться и объяснить, что случилось.

«Вот эти так называемые господа полицейские вели себя по-хамски, заявили, что не обязаны представляться, оттолкнули меня. Я просто шокирован. В преддверии 80-летия самоуправления исполнительная власть взяла очередную высоту своим хамством в отношении к депутатскому корпусу. Как они относятся к простым гражданам?», — возмущается депутат.

Железовский обратился и к начальнику ГУ МВД по Алтайскому краю Андрею Подоляну, чтобы тот разобрался с поведением полицейских.

Перепалку с места инцидента на снимала Людмила Скворцова (начиная с 3 минуты видео). Далее события развиваются и в здании райадминистрации, и в машине ДПС, иногда — на повышенных тонах.

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