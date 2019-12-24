Депутат АКЗС поругался с «так называемыми господами полицейскими»

Депутат АКЗС Василий Железовский и его помощница, депутат Каменского горсовета Людмила Скворцова ввязались в конфликт с полицией и записали по этому поводу 14-минутное видео. Слуги народа крайне недовольны поведением сотрудников ГИБДД.

Все началось после того, как Людмила Скворцова проехала под знаком «Движение запрещено» у районной администрации. Инспекторы остановили женщину и попросили предъявить документы. Она отказалась.

Вскоре на помощь Скворцовой прибыл и сам Железовский. В видео он говорит, что его поразило хамство «этих полицейских», от которых он якобы 15 минут просил представиться и объяснить, что случилось.

«Вот эти так называемые господа полицейские вели себя по-хамски, заявили, что не обязаны представляться, оттолкнули меня. Я просто шокирован. В преддверии 80-летия самоуправления исполнительная власть взяла очередную высоту своим хамством в отношении к депутатскому корпусу. Как они относятся к простым гражданам?», — возмущается депутат.

Железовский обратился и к начальнику ГУ МВД по Алтайскому краю Андрею Подоляну, чтобы тот разобрался с поведением полицейских.

Перепалку с места инцидента на снимала Людмила Скворцова (начиная с 3 минуты видео). Далее события развиваются и в здании райадминистрации, и в машине ДПС, иногда — на повышенных тонах.