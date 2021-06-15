Депутат Госдумы обратится в полицию и прокуратуру из-за похищенной чеченской девушки

Депутат Госдумы Оксана Пушкина направит запрос в МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить ситуацию с похищением чеченки Халимат Тарамовой, которую насильно увезли из кризисной квартиры в Махачкале, рассказала парламентарий в своем телеграм-канале.

«Вопиюще выглядит история, случившаяся в Махачкале, когда полиция ворвалась в место временного пребывания женщин <…> и вывезла в неизвестном направлении находившуюся там девушку. Есть серьезные основания опасаться за ее безопасность, поэтому, на мой взгляд, произошедшее должно получить свою правовую оценку», — говорится в сообщении.

Пушкина добавила, что «никакие „порядки“ и „традиции“ не могут быть оправданием для того, чтобы пользоваться полномочиями в обход законов и нарушать права гражданина, закрепленные в Конституции».

Вечером 10 июня в Махачкале дагестанские и чеченские полицейские вломились в кризисную квартиру группы «Марем», где скрываются женщины, подвергшиеся домашнему насилию. Они задержали чеченку Халимат Тарамову и ее подругу по имени Анна. Их отвезли в центральное МВД в Дагестане и предлагали написать заявление на правозащитницу Светлану Анохину о том, что она якобы насильно удерживала девушек в квартире. Девушки отказались это делать, после чего Анну отпустили, а Халимат передали полицейским из Чечни, пишет polit.ru.

Что произошло

Халимат Тарамова покинула Чечню после побоев и угроз из-за ее сексуальной ориентации. Девушка обратилась за помощью к «Российской ЛГБТ-сети» и уехала в Дагестан, где ожидала возможности перебраться в безопасное место. Отцом девушки оказался первый замминистра ЖКХ Чечни Аюб Тарамов.