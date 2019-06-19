Депутат Верховной рады погиб во время чистки наградного оружия

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Народный фронт» и координатор сетевой группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук погиб во время чистки наградного оружия, пишет «Российская газета» со ссылкой пресс-службу МВД Украины.

Все произошло в доме депутата. Согласно сведениям полиции, 19 июня в 12:15 часов в полицию поступило сообщение от соседа депутата.

«Он сообщил, что к нему за помощью обратилась жена Тымчука, которая за час до того обнаружила своего мужа», — сказано в рапорте местной полиции.

В Киеве нашли мертвым депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук, координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС). Об этом "Интерфаксу" и изданию "Гордон" сообщили информированные источники pic.twitter.com/UbGsfyCKD6 — Youtube Блогер (@ded0608) 19 июня 2019 г.

Напомним, в ноябре 2018 года Тымчука включили в число лиц, против которых Россия ввела санкции. Всего в списке оказалось 322 физических и 68 юридических лиц. Причины попадания депутата в список не уточнялись, однако известно, что Тымчук неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в дела Украины, сообщают «Известия».