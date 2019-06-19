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19 июня
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Происшествия

Депутат Верховной рады погиб во время чистки наградного оружия

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Народный фронт» и координатор сетевой группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук погиб во время чистки наградного оружия, пишет «Российская газета» со ссылкой пресс-службу МВД Украины.

Оружие, пистолет.
Оружие, пистолет.
22.мвд.рф

Все произошло в доме депутата. Согласно сведениям полиции, 19 июня в 12:15 часов в полицию поступило сообщение от соседа депутата.

«Он сообщил, что к нему за помощью обратилась жена Тымчука, которая за час до того обнаружила своего мужа», — сказано в рапорте местной полиции.

Напомним, в ноябре 2018 года Тымчука включили в число лиц, против которых Россия ввела санкции. Всего в списке оказалось 322 физических и 68 юридических лиц. Причины попадания депутата в список не уточнялись, однако известно, что Тымчук неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в дела Украины, сообщают «Известия».

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