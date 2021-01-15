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Депутата-единоросса в Алтайском крае подозревают в незаконном предпринимательстве

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении депутата Советского райсовета, директора МУП «Тепловик» Максима Шаталова, пишет «Банкфакс». Единоросса подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

В постановленим о возбуждении уголовного дела говорится, что в 2017—2020 годах Шаталов, будучи директором МУП, нарушал прямой запрет законодательства и участвовал в управлении фактически принадлежавшей ему транспортной компанией «Совтранс».

Он предоставлял своей фирме покровительство и льготы на поставку угля, утверждается в документе. С компанией при посредничестве депутата было заключено более 60 договоров на общую сумму более 6 млн рублей.

В случае признания вины ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее депутат уже был фигурантом громкого скандала. В 2019 году УФАС проверило угольные закупки МУП «Тепловик» и пришло к выводу, что предприятие нарушило требования закона о контрактной системе.

Максим Шаталов приходится родственником учредителю другого коммунального предприятия «Советский водоканал» Наталье Шаталовой. При этом даже телефоны у двух организаций являются общими, заметил источник.

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