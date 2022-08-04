4 августа
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Происшествия

Депутата Госдумы приговорили к 10 годам колонии за крупнейшую в истории России взятку

Мосгорсуд вынес приговор депутату Госдумы Вадиму Белоусову по делу о взятках на общую сумму 3,25 млрд рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Вадим Белоусов.
Вадим Белоусов.
spravedlivo.ru

Вадим Белоусов приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили 500 млн рублей штрафа и лишили ордена «За заслуги перед Отечеством».

На оглашение заключительной части приговора 3 августа народный избранник не явился. Если он добровольно не придет в правоохранительные органы, его объявят в розыск.

Следователи доказали, что на протяжении четырех лет — с 2010 по 2014 годы — Белоусов и его теща совместно с тогда еще губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем (скрылся от следствия) и руководителем московского представительства «Макфы» Андреем Чуркиным (признан пропавшим без вести) в составе организованной группы получили 3 млрд 250 млн рублей взяток.

Это были «откаты», которые платили чиновникам представители неофициального холдинга «Автобан». Он объединял предприятия, занимавшиеся строительством и ремонтом дорог в Челябинской области.

За получение госзаказов бизнесмены делились от 10% до 20% стоимости контрактов. Взяткодателями по делу проходят бенефициары неформального холдинга, теперь уже бывший директор областного государственного предприятия «Челябинскавтодор» Константин Овчинников и бизнесмен Алексей Башаев. Помогала им «теневой бухгалтер» Елена Жарская, координировавшая финансовые потоки бизнесменов, гласят материалы дела.

По делу Белоусова Башаев, Овчинников и Жарская проходили как свидетели. Они уехали за рубеж, прокуратура огласила их показания в суде.

Теща депутата — 80-летняя Маргарита Бутакова — с учетом состояния здоровья приговорена к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 500 млн рублей.

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