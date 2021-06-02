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Происшествия

Депутата избили у исполкома «Единой России»

В Махачкале у входа в исполком отделения «Единой России» избили депутата Народного совета Дагестана Айнудина Зайнутдинова, сообщает Daily Storm.

"Единая Россия".
"Единая Россия".
Михаил Хаустов

Депутат заявил, что результаты праймериз ЕР, в котором он участвовал, подтасовали.

Он поехал в исполком, чтобы потребовать протоколы внутрипартийного голосования. По словам депутата, на входе его встретила охрана и сына председателя Народного Собрания Дагестана.

Между ним и депутатом завязался спор по поводу того, прошел ли Зайнутдинов внутрипартийные выборы или нет. В это время, со слов депутата, охранник ударил его по лицу, а сын председателя бил ногами по голове.

Сейчас депутат находится в больнице, пишет polit.ru. Он отметил, что обратился в республиканское УФСБ и написал заявление на участников драки.

В местном представительстве партии не прокомментировали конфликт у входа в оргкомитет «Единой России».

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