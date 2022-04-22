22 апреля
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Происшествия

Депутата Рашкина осудили за незаконную оходу на лося

Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата Государственной думы Валерия Рашкина (КПРФ) к трем годам лишения свободы условно по обвинению в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ), сообщает РИА «Новости».

Валерий Рашкин, депутат Госдумы.
Валерий Рашкин, депутат Госдумы.
vk.com/rashkinv

Также Рашкину назначен испытательный срок на два года.

Кроме того, депутат привлечен к административной ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, он лишен водительских прав, также его обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Сам Рашкин призвал вину в незаконной охоте.

«Отобрали документы у моих друзей-охотников. У них не оказалось документа. Я на себя разрешение не выписывал… А если нет документа, значит, в любом случае, я не проверил, я не убедился, я доверился своим друзьям… Незнание закона не снимает вину… Поэтому я ее признаю, объективно, я ее признаю», — сказал парламентарий журналистам.

Прокурор просит дать Рашкину 3,5 года условно по делу о незаконной охоте, пишет Газета.Ru.

Что произошло

По данным следствия, в конце октября 2021 года Рашкин устроил незаконную охоту на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области. Отмечается, что депутат, не имея разрешений, участвовал в охоте на лося.

Тушу разделанного животного он поместил в багажник своей машины, после чего покинул место охоты.

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